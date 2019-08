Más de 9.400 bogotanos se gozaron el tobogán en el festival de Verano

Carmen Ayala, de 72 años, fue la primera mujer que se lanzó por el tobogán de 350 metros de largo que se instaló en la carrera 50 entre calles 26 y 44 para el disfrute de los bogotanos.



Ella llegó a las 6 de la mañana para hacer fila y poder estar entre los primeros bañistas. “Los que madrugamos siempre seremos los primeros, además, estoy acostumbrada a levantarme temprano y quiero disfrutar de esta actividad que es para todos”, aseguró Carmen minutos antes de que le entregaran su flotador de color verde manzana para lanzarse al agua y disfrutar de este momento único.

Como ella, más de 9.400 personas, entre las que estuvo el alcalde Enrique Peñalosa, se gozaron esta atracción. “Tenemos este tobogán en el Festival de Verano, donde los bogotanos están jugando y divirtiéndose. Lo volveremos a tener el próximo domingo”, aseguró el alcalde minutos después de darse su chapuzón.

Las largas filas no fueron impedimento para que los estudiantes de diferentes instituciones educativas del Distrito también vivieran instantes de adrenalina mientras se deslizaban por el corredor de agua.



En total fueron nueve horas en las que los ciudadanos se gozaron el tobogán, que ha estado en Dubái, Estados Unidos y Australia

Carmen Rosa Ayala, la primera mujer que uso el tobogán en Bogotá. Foto: Diego Bauman - Alcaldía de Bogotá

Ciclovía nocturna

Otra de las actividades más esperadas en este Festival de Verano es la ciclovía nocturna, que se realizará hoy, después de las 6 de la tarde. Se espera que más de 2’000.000 de personas salgan a las calles.



Si usted decide participar, tenga en cuenta varias recomendaciones y prepare su recorrido con tiempo.



Para esta actividad, el Distrito habilitó 105 kilómetros de los 126,29 que habitualmente se encuentran en la jornada dominical y festiva. Además de las ciclorrutas y bicicarriles con los que cuenta la ciudad.

En Mundo Aventura, paralelo a la ciclovía nocturna, se establecerá la condición de llegar en bici para tener el derecho a usar gratis 10 atracciones del parque FACEBOOK

TWITTER

#TobogánDeVerano simplemente, para mí q tengo una discapacidad, es algo nuevo y novedoso aquí en nuestra ciudad👍🏻En estos espacios veo la inclusión y espero con ansias q llegue el #FestivalDeVerano gracias al @IDRD 💛❤️@Bogota @Orlandomolano71 @EnriquePenalosa #Bogota481años pic.twitter.com/ynbqNFsHF9 — Diego Jiménez Angel (@Diegoljim23) August 7, 2019

Tenga en cuenta que las vías habilitadas para los ciclistas (de 6 p. m. a 12 de la noche) son la avenida Boyacá entre la carrera 24 y la calle 170, la calle 116 entre la carrera 7.ª y la avenida Boyacá. La carrera 15 entre calles 116 y 127 y la avenida carrera 9.ª entre calles 116 y 170.



También, la calle 147 entre carreras 9.ª y 19, la carrera 15 entre calles 127 y 72. La carrera 7.ª entre la Primero de Mayo y la calle 116. La calle 26 hasta la carrera 7.ª. La calle 17 sur entre carrera 7.ª y autopista Sur y la calle 39 sur entre carrera 50 y la Boyacá.



En Mundo Aventura, paralelo a la ciclovía nocturna, se establecerá la condición de llegar en bici para tener el derecho a usar gratis 10 atracciones del parque.

Otros eventos son asistir a la megagranja ubicada en el parque Simón Bolívar; allí, puede disfrutar de nueve estaciones en las que encontrará ponis, cerdos, terneros, camuros y llamas, de 9 a. m. a 5 p. m.

Pero si definitivamente lo suyo no es la bici y decide salir en su carro, las vías alternas son las carreras 30 y 68, las avenidas Caracas, Ciudad de Cali, Circunvalar, Esperanza y las calles 13, 80 100 y 127, para mitigar el trancón. Sin embargo, los atascos serán una constante durante esta jornada. TransMilenio anunció que prestará el servicio de buses troncales una hora más de lo habitual, así que irá hasta las 12 de la noche.

Recomendaciones

Si va a asistir a la ciclovía nocturna, tenga en cuenta estas recomendaciones que dieron las autoridades:



* Use ropa y calzado cómodos.



* Revise la cadena, el aire de las llantas y los frenos de la bicicleta.



* Utilice los elementos de seguridad como casco, cinta reflectiva y luces.



* Sea prudente en los cruces de los semáforos y no exceda la velocidad.



* Respete las señales de tránsito.



* No descuide su bicicleta.



* Suba y baje los puentes caminando.



* Cuando disfrute de la ciclovía recuerde que el guardián lo orienta y lo apoya en cualquier eventualidad.



* Si lleva mascota, utilice los collares para mantenerla controlada.



* Tenga en cuenta la hora de finalización del evento para un retorno seguro.



* Habrá juegos pirotécnicos a las 10 de la noche en el parque Nacional, Jumbo de la avenida Boyacá con calle 170 y en el parque Mundo Aventura.



REDACCIÓN BOGOTÁ

En Twitter: @BogotaET