Los cortes de agua en Bogotá para el 14 de mayo

Por mantenimiento para mejorar las redes del acueducto, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (Eaab) anunció para mañana, 14 de mayo, los cortes en el servicio de agua en 15 barrios en cuatro localidades de la ciudad.



La empresa recomienda a los ciudadanos que se verán afectados almacenar suficientes cantidades de agua, pues los cortes durarán 24 horas. Estas son las zonas que tendrán la suspensión del servicio:



Ciudad Bolívar: Primavera I, La Estancia Barlovento y Rincón de la Valvanera. A partir de las 10:00 a.m.



Rafael Uribe Uribe: Molinos Sur, El Playón, Arboleda Sur, El Consuelo, Guiparma, Escuela de Artillería y La Picota. A partir de las 10:00 a.m.



Kennedy: Patio Bonito II, Provivienda Occidental, Dindalito Parcial. A partir de las 10:00 a.m.



Barrios Unidos: Muequetá. A partir de las 9:00 a.m.

