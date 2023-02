El viernes 17 febrero, dos hombres se movilizaban en una motocicleta por la calle 42 sur, en el barrio Dindalito (Kennedy). Cuando eran las 6:47 p. m., el sujeto que iba como parrillero en la moto sacó una pistola y realizó tres disparos hacia un local comercial, lugar en donde había un cliente en la entrada, el cual resultó herido.



(Lea también: Tren de Aragua no sería responsable de las amenazas en conjuntos residenciales).

Este episodio, captado por cámaras de seguridad del sector y revelado por CityNoticias, ocurrió frente a la mirada de decenas comerciantes que a esa hora atendían sus negocios en este sector del occidente de Bogotá y quienes, desde hace algunas semanas, vienen denunciando que son víctimas de una banda que pide altas sumas de dinero a cambio de no atentar contra sus vidas y cuyos integrantes se presentan como ‘El Tren de Aragua’.



“Esa fue la señal que nos dio a entender que hablan en serio”, señaló Luisa -nombre cambiado a petición de la fuente-, una vecina de la zona.



De acuerdo con los comerciantes del sector, a la fecha esta banda ha contactado, a través de llamadas y de cartas, a más de 15 propietarios de la zona, a quienes les exigen sumas superiores a los 50 millones de pesos.



Una de las víctimas de las extorsiones, quien pidió no revelar su identidad, contó que estas personas, al parecer extranjeras, amenazan con quitarles la vida a los familiares de los comerciantes. “Nos dicen que saben donde vivimos, que si cae algún inocente, sea niño o abuelos, no les importa. Tenemos mucho miedo de que vengan y nos ataquen”, contó.



(De interés: Tragedia en Bogotá: joven murió linchado por reclamar que le bajaran a la música).



En varias grabaciones a las que tuvo acceso CityNoticias, se escucha cómo es el accionar de la banda y qué les dicen a los comerciantes. “Tu cabeza vale 50 millones de pesos, tienes 48 horas para reunirlo. (...) En el transcurso de 48 horas te estoy llamando a darte el número de la cuenta, si no copeas te van a matar a un familiar. Se me escapa de las manos, son las órdenes que hay”, se escucha en uno de los audios.



En otra llamada interceptada, que ya está en poder de las autoridades, también se evidencia la forma en la que se presentan los integrantes de la banda.

Facebook Twitter Linkedin

El comandante del Cai fue capturado por presuntos nexos con la banda criminal venezolana Tren de Aragua. Foto: City Tv

En el transcurso de 48 horas lo estoy llamando a darte el número de la cuenta, si no copeas te van a matar a un familiar. FACEBOOK

TWITTER

“Escúchame, esta es la organización del Tren de Aragua. Toda esa vaina la tenemos tomada nosotros. Me imagino que tú sabes y la has escuchado. (...) Yo te estoy llamando de primera de buena manera”, dice uno de los integrantes de la banda.



En el último audio, en donde hablan del ataque realizado el 17 de febrero, se escucha la sevicia con la que intimidan a sus víctimas: “Mira lo que le pasó. Lo llamé la primera vez no me quiso colaborar y me tocó lanzarle un ataque para allá. Cayó un inocente, pero a mí no me interesa eso”.



Frente a este episodio, las autoridades no confirmaron si se trata de la banda venezolana, sin embargo señalaron que ya investigan el caso y que el llamado a la comunidad es a denunciar estos hechos y a evitar pagar las extorsiones.



(Puede leer: En comando nocturno fueron rescatadas 28 niñas explotadas sexualmente en Bogotá).



“Estamos enfocando todos nuestros esfuerzos institucionales en prevención, inteligencia, investigación criminal para contrarrestar este delito. Invitamos a los comerciantes a denunciar estos hechos de extorsión y se unan a la campaña 'Yo no pago, yo denunció' y de esta forma fortalecer los procesos investigativos”, señaló el teniente coronel Carlos Téllez, comandante del Gaula de la Policía Metropolitana.



No obstante, estas declaraciones no han logrado traer calma a los habitantes de este sector de Bogotá. “Acá casi no tenemos el apoyo de la Policía. En estos días gente ha pasado grabando los locales. Nos sentimos desprotegidos”, dijo.



Pero este no es el único caso que preocupa a los residentes de esta zona. A principios de febrero, se conocieron casos en los que supuestos integrantes de la estructura criminal ‘Tren de Aragua’ llamaban comerciantes del barrio María Paz para amenazarlos de muerte si no pagaban las sumas de dinero que se les solicitaban. Incluso, a mediados de este mes fueron enviados a la cárcel tres patrulleros y un intendente, del CAI Caldas en Kennedy, señalados de extorsionar ciudadanos en el sector aledaño a Corabastos en nombre de este grupo criminal.



(Además: Así puede acceder diplomas gratuitos y certificados en la localidad de Kennedy).



“Desde hace cuatro días vengo recibiendo llamadas supuestamente del ‘Tren de Aragua’ diciendo que debemos entregar un dinero o si no nos hacen daño. Quiero hacer esto público para que las autoridades se encarguen de investigar quiénes son los que están haciendo esto con los comerciantes”, le dijo a este diario Pedro Ramírez, una de las víctimas de esta modalidad delictiva.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad, con corte al 8 de febrero, en lo que va de este año se han registrado 45 casos de extorsión en Bogotá, una cifra que es 72 por ciento más baja que la reportada en el mismo periodo de tiempo en 2022, que llegó hasta los 163 casos.



Ahora, si se revisa el panorama delictivo de esta modalidad durante todo el 2022, se puede evidenciar que la extorsión tuvo una reducción de 12,6 por ciento durante los últimos 12 meses, lo que corresponde a un registro de 1.335 casos frente a los 1.528 que se contabilizaron al cierre del 2021.

REDACCIÓN BOGOTÁ con información de Tatiana Sanabría de CityNoticias.

Más noticias