Estos son los 13 puntos que exigen los líderes del paro al Gobierno

Jaime Moreno / EL TIEMPO

6. Los líderes también expusieron en el pliego su petición sobre la reforma laboral. Piden que el Gobierno no presente la reforma y que tumbe los artículos 193, 198, 240 y 242 del Plan Nacional de Desarrollo que crean la imposibilidad de que tengan protección social quienes ganan menos de un salario mínimo porque no trabajan tiempo completo, que permiten recibir los Beps (una suerte de pensión para quien no alcance a ahorrar suficiente) en un solo pago y que hacen que haya un régimen intermedio de aportes a la salud entre quienes pagan el 16 por ciento y quienes no pagan nada, según sus ingresos.