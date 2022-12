La secretaria de Educación, Edna Bonilla, es el personaje del año en Bogotá. Su consagración a la causa de niños, niñas y adolescentes para que encuentren en las aulas de clase y en sus maestros la mejor herramienta para salir adelante es reconocida por muchos. Y sus estrategias de Jóvenes a la U y Todos a la U han permitido alivianar en algo la brecha que persiste a la hora de acceder a educación superior. Un legado que, sin duda, cambiará vidas.



Seleccionar a los personajes que sobresalieron en un año convulsionado –como casi todos– no es fácil. Seguramente muchos se quedan por fuera. En esta oportunidad, la redacción local de EL TIEMPO seleccionó a quienes se destacan por su trabajo, logros y reconocimientos, pero sobre todo, por la pasión que ponen a lo que hacen. Ya sea por sus posiciones duras y críticas, por el aporte a la cultura y la convivencia o por jugársela a fondo en la atención de los ciudadanos más vulnerables, los aquí seleccionados dieron que hablar, pero también aportaron lecciones de vida que vale la pena reconocer.



Mención especial merece el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, quien pese a no ejercer sus funciones en la ciudad, ha sido un aliado indiscutible de Bogotá y ha logrado consensos importantes para sacar adelante, entre otras, la región metropolitana.

Edna Bonilla

En cabeza de la secretaria de Educación, Edna Bonilla, se han logrado más de 574 intervenciones en 367 sedes de colegios oficiales, la entrega de 18 más y la construcción de nuevas sedes. Así mismo, la deserción escolar alcanzó un descenso histórico del 1,29 por ciento, por debajo de la de Colombia, 3,58 por ciento. Pero quizás lo que ha catapultado su labor es el programa Jóvenes a la U, con el que 14.000 muchachos entre los 18 y los 28 años pudieron acceder, de forma gratuita, a educación posmedia y superior. De igual manera, hace menos de un mes logró sacar adelante el programa Todos a la U, que les permitirá a 7.400 ciudadanos mayores de 18 años hacer cursos de entre 370 y 500 horas en formación en tecnología y sector digital, 30 a 60 horas en habilidades blandas o socioemocionales y 120 horas en inglés.

Nicolás García, gobernador de Cundinamarca

Este año se destacó por poner en marcha acciones que mejoraron la economía familiar de 200.000 personas, entre productores y sus familias. También, por empezar las obras del Regiotram de Occidente y por trabajar de la mano con Bogotá para sacar adelante la región metropolitana.

Nicolás García Bustos, gobernador de Cundinamarca Foto: Gobernación

Orquesta Filarmónica de Bogotá

La insignia musical de la capital obtuvo el reconocimiento Orden Civil al Mérito José Acevedo por los servicios prestados a la ciudad en sus 55 años de existencia. Además, fue galardonada con el Premio Gonzalo Jiménez de Quesada por promover el civismo y el cuidado de la memoria de Bogotá. La Orquesta Filarmónica marcó la historia de la ciudad al tocar 1.750 horas este año y llegó a más de dos millones de personas en eventos como el ‘Concierto más grande del mundo’, que reunió 13.000 voces de niños en el parque Simón Bolívar.

Los niños que participaron pertenecen a los colegios oficiales de la ciudad. Foto: Secretaría de Cultura

Las cinco superpoderosas de Bogotá

Karla Vianchá, Dayana Beltrán, Cristina Motta, Daniela Garavito y María Camila Chuquen fueron la cuota bogotana a la Copa Mundial de la Fifa Sub-17, en India. Las jugadoras alcanzaron el mayor logro de una Selección Colombia en toda la historia de los mundiales de fútbol al coronarse subcampeonas de este torneo. Las dirigidas por el técnico Carlos Paniagua se ganaron el respeto y admiración de todo un país, que las recibió con honores en el Movistar Arena y en el estadio El Campín por hacer soñar a Colombia a través del deporte.

José Manuel Martínez, director de Fiscalías Bogotá

Durante el 2022 se destacó por los intensos operativos contra organizaciones multicrimen como ‘Tren de Aragua’, ‘Maracuchos’, ‘Satanás’ y los ‘Camilos’. También, por resolver más del 50 % de los homicidios en la ciudad y atender las investigaciones sobre delitos sexuales.

José Manuel Martínez, director de la seccional Bogotá de la Fiscalía General de la Nación. Foto: Fiscalía

Aníbal Fernández, secretario de Seguridad

Pese a que el tema de seguridad en Bogotá no es fácil, justo es reconocer que este año Fernández de Soto se destacó por tender puentes entre Policía y Administración, y por implementar un programa de formación para 2.500 policías que llegaron a la ciudad.

El secretario de Seguridad, Aníbal Fernández de Soto. Foto: Mauricio Moreno

Gestores de convivencia, de la Secretaría de Gobierno

Los gestores de convivencia en el 2022, entre piedras, ataques, insultos y otros improperios en medio de protestas y desmanes, lo entregaron todo para encontrar salidas pacíficas a los conflictos que se registraron en la capital o para mediar entre las partes.

Gestores de Convivencia del Distrito. Foto: Secretaría de Gobierno

Diana Rodríguez, secretaria de la Mujer

Este año se ha destacado por sacar adelante las 15 manzanas del cuidado creadas para apoyar a las mujeres cuidadoras con servicios de formación y bienestar. Además, la implementación de la línea púrpura para la atención de mujeres, la cual ha recibido alrededor de 25.828 llamadas de solicitud de orientación. 18.517 han sido efectivas.

Diana Rodríguez, secretaria de la Mujer. Foto: Archivo Particular

Lucía Bastidas

La concejala de la Alianza Verde se consolidó como la voz de la oposición en el cabildo distrital. Estuvo a la cabeza de los debates de control político de la Región Metropolitana y es una de las cabildantes que constantemente encienden alarmas sobre el estado de la ciudad. Fue elegida mejor concejal en control político por el programa Bogotá Cómo Vamos.

Concejal Lucía Bastidas de Alianza Verde denuncia graves irregularidades en la Uaesp. Foto: Archivo particular

Operadores y ciudadanos de TransMiCable

Los operadores y usuarios de TransMiCable se han destacado este año por hacer causa común en el cuidado y buen uso de este medio de transporte. Con sus acciones, les han demostrado a los bogotanos que la cultura ciudadana sí paga. No arrojar basuras, no dañar la cabina, no forzar las puertas y no colarse son ejemplo de ello.

El TransMiCable, en Ciudad Bolívar, cuenta con 163 cabinas y hoy moviliza a cerca de 26.000 personas al día. Foto: Archivo EL TIEMPO

