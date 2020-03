Los 1.600 equipos del SITP que llevan 7 años sin usar en una bodega

En una bodega de la zona industrial se encuentran desde hace cerca de 7 años equipos que fueron comprados para la flota de buses del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) y que no han sido utilizados, pero la ciudad sí ha tenido que pagar como si esos dispositivos estuvieran en servicio.

Según una auditoría de control excepcional de la Contraloría General de la República, esos aparatos son para el registro y cobro de pasajes y debieron ser instalados en los buses zonales (azules), pero no lo fueron porque no todos los vehículos han estado disponibles.



Por esa situación la empresa TransMilenio, como gestor del SITP, fue condenada por un tribunal de arbitramento a pagar 2.100 millones de pesos a Recaudo Bogotá, el operador del recaudo del sistema, lo que para el ente de control fiscal constituye un detrimento patrimonial.



La bodega está localizada cerca de la avenida Las Américas con calle 19, en límites de Puente Aranda y Teusaquillo. En ese lugar se encuentran 1.601 kits para el recaudo de pasajes que deberían encontrarse funcionando en igual número de vehículos. Esos equipos están conformados por torniquetes, validadores (lectores de tarjetas) y computadores.



El SITP se concibió como un sistema que busca unir la operación de TransMilenio con el resto de modos de transporte, y un modelo único de pago. Entre noviembre de 2010 y febrero de 2011 se adjudicó su operación a 13 concesionarios. El recaudo de pasajes quedó centralizado en Recaudo Bogotá. Todo el sistema debía entrar en operación en 24 meses.



En el marco de ese proceso, TransMilenio autorizó la compra de equipos para el parque automotor del SITP, los cuales fueron importados entre 2012 y 2013 de Brasil, Corea y España.



La flota zonal debía estar integrada por 9.907 buses, que ingresarían de manera gradual. Pero no todos entraron a operar, principalmente porque los concesionarios Coobús y Egobús, integrados por pequeños propietarios, no cumplieron con las 164 rutas asignadas.



Los dos concesionarios tenían el 27 por ciento de la flota del SITP y apenas tuvieron 100 buses en servicio. En abril de 2016, TransMilenio les declaró el incumplimiento y, cinco meses después, las intervino la Superintendencia de Sociedades.



La falta de esos vehículos fue la que llevó a que el operador del recaudo no pudiera instalar todos los equipos adquiridos.

Ineficiente gestión

Esos hechos, entre otros temas, dieron origen a millonarias reclamaciones de Recaudo Bogotá a TransMilenio, que se resolvieron en diciembre de 2016 en un laudo arbitral en contra de la empresa distrital.



TransMilenio debió pagar 2.100 millones de pesos a manera de compensación. Ese valor, según conoció este diario, equivale al 25 por ciento de lo que el operador del recaudo esperaba recibir si esos aparatos estuvieran instalados y funcionando.



Ese dinero le fue entregado en cuatro pagos, realizados entre el 18 de enero de 2018 y el 3 de octubre de 2019, y para ello se emplearon “recursos del Fondo de Estabilización Tarifaria” (que recibe plata del distrito y de la tarifa para subsidiar el pasaje en el sistema), señala el informe de auditoría, que agrega que “en la medida que esos equipos no se instalen, TransMilenio seguirá compensando” al recaudador.



Para la CGR, lo ocurrido con la autorización para adquirir los kits y la no disposición de todos los buses cuando se necesitaban muestran que no hubo “un manejo eficaz del riesgo previsible” y “evidencia una ineficiente gestión por parte del gestor, afectando los recursos del sistema”.



Pero TransMilenio considera que los inconvenientes fueron por el “incumplimiento” de los concesionarios Coobús y Egobús “con el cronograma de entrada de operación de la flota”, algo que “no era posible prever en el momento en que se autorizó la compra de los equipos”.



La empresa agregó que “dado que se autorizó la adquisición de los equipos (…), la entidad debía pagarlos así no se hubieran podido instalar en los buses”. No obstante, aclaró que los 1.601 dispositivos serán instalados en la flota que llegará este y el próximo año.



En efecto, el gerente de la empresa distrital, Felipe Ramírez, en entrevista con EL TIEMPO dijo que van a llegar 700 buses a gas para el SITP zonal y se van a adjudicar otros 1.950. “¿Esto cómo impacta? Vamos a tener una mejor programación y mejores frecuencias. Todo se dará en el transcurso de dos años”.



Frente a las relaciones con Recaudo, Ramírez explicó que “como en cualquier contrato de concesión, existen problemáticas” y que estas se vienen resolviendo en mesas de trabajo, pero otras han pasado a laudos arbitrales. “Estamos resolviendo las posibles controversias que existen, pero simplemente es el ejercicio normal de una concesión”, aseguró.



GUILLERMO REINOSO RODRÍGUEZ

Editor de Bogotá

@guirei24

@BogotaET​