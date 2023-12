'Ninguno se inmutó': roban a Lorena Meritano, actriz de Pasión de Gavilanes, en Bogotá

En redes sociales, la actriz argentina Lorena Meritano, reconocida por su participación en la primera temporada de la novela ‘Pasión de Gavilanes’, denunció un hecho de inseguridad que vivió recientemente en Bogotá.



(Además: ¡Mucho cuidado!: captan violento robo a ocupantes de un taxi en Bogotá).

Según contó, la actriz fue víctima de un asalto mientras iba en compañía de su pareja y su perro, en el sector de Bosque Izquierdo, este lunes en la noche.



“Nos acaban de asaltar en Bogotá. Dos tipos, salieron de la nada, nos dijeron: - no se me muevan”, escribió en su cuenta de X (antes Twitter), este 18 de diciembre.



“Agarraro a mi compañero y logro salir corriendo y gritando hacia un edificio lleno de gente, donde nadie salió. Sólo miraban desde la ventana. Dos tipos sentados en la plaza y ninguno de los dos se inmutó”, continuó escribiendo, señalando que no recibió auxilio por parte de ningún otro transeúnte.



(No deje de leer: Así fue la dramática búsqueda de 10 jóvenes perdidos en el cerro de Monserrate).

“Corrí con mi perro en brazos y a los gritos. Le robaron el reloj y las llaves de la casa a mi compañero y se fueron en un carro (le cambiaron las placas antes). No se puede ni salir a pasear el perro ya”, aseveró Meritano ante el robo.



La policía llegó unos diez minutos después. En los comentarios, la actriz aseguró que fue “muy aterrador y nadie hizo nada”, además de que corrió y se cayó dos veces. “Algo espantoso. Estamos bien. Muy asustados”, agregó.



En redes sociales, los usuarios le mandaron mensajes de apoyo a la argentina y a su pareja, criticando el hecho de que no recibieron ayuda hasta que llegó la policía.



(Lea también: 'Cuando a uno lo tumba la Policía': Claudia López sobre número de uniformados en Bogotá).



“Lore, te mando un abrazo inmenso. Qué susto y qué impotencia esta ciudad”, “Lamento que estas cosas estén pasando tan descaradamente en todo Colombia” y “Aterrador. Lo siento mucho, Lorena. Esto se siente y está peor que nunca. Y la absoluta insolidaridad de la gente es cómplice y factor de la inseguridad”, fueron algunos de los comentarios.



REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Más noticias en EL TIEMPO