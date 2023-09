‘Lolita’ era una tierna perrita que fue acogida por Anny, una mujer que la amaba con todo el corazón. De hecho, la perrita era parte de la familia.



No obstante, las circunstancias y un mal hombre hicieron que la ‘Lolita’ viviera, en carne propia, un triste episodio que le causaría la muerte.



Anny habló de lo duro que ha sido para ella superar este traumático y trágico suceso.



(Puede leer: Hombre mató a perrita de su expareja en un ataque de celos en Bogotá: esto se sabe).

Con 7 años, ‘Lolita’ era una pequeña perrita con orejas puntiagudas, ojos saltones y su tamaño era muy pequeño, realmente era inofensiva.



Se puede afirmar que el animal tenía un hogar seguro en la cual estar. No obstante, su dueña Anny se enamoró de un hombre, Kenny Villanueva, quien no le traería nada bueno, pues el agresor tenía constantes ataques de celos.



De hecho, de acuerdo con las versiones entregadas a CityNoticias, durante uno de estos episodios, el hombre mató a la perrita a golpes.



El hecho ocurrió el pasado 22 de septiembre en la localidad de San Cristóbal.

(Puede leer: Denuncian indignante caso de maltrato animal: motociclista arrastró a un perro).

El terrible día del asesinato de ‘Lolita’

Extrañamente, mi mamá ese día me dijo que ‘cuidara a Lolita con mi vida’, a mí me pareció medio exagerado y no le paré bolas, luego entendí que era una premonición FACEBOOK

TWITTER

Si bien, el hombre tenía ataques de celos, era casi inimaginable que de eso pasara a acciones tan crueles.



No obstante, Anny tenía un raro presentimiento ese viernes que su perrita se convirtió en víctima de este terrible hombre, según contó en una entrevista con el Q’hubo de Bogotá.



“La mañana del pasado viernes 22 de septiembre mi mamá no estaba porque tenía que trabajar fuera de casa. Yo me quedé en la casa con él. Extrañamente, mi mamá ese día me dijo que ‘cuidara a Lolita con mi vida’, a mí me pareció medio exagerado y no le paré bolas, luego entendí que era una premonición. Cuando yo salí a llevar a otro perro que tenemos al parque, él aprovechó la soledad y mató a la perrita”, dijo Caroline Florez hija de Anny.



Y agregó: “Ella le ladraba mucho, le tenía miedo y por eso nunca la dejábamos con él. Cuando llegué lo primero que hice fue buscarla y no la encontré. Cuando entré a mi pieza la busqué entre la cama y cuando sentí su cuerpo entre las cobijas me tranquilicé, pero al destaparla me encontré con una de las escenas más escalofriantes de mi vida: Lolita estaba muerta, se había hecho popó encima y tenía mucha sangre a su alrededor”.



Kenny Villanueva negó todo ante Caroline Florez. Sin embargo, él mismo le confesó Anny que sí la había matado.

(Además: Denuncian abandono de perros y gatos en Jardín Botánico y otras áreas de Barranquilla).

La dolorosa confesión

Cuando nos enteramos de que la perrita tenía fracturas en el cráneo y en la mandíbula, fue más que evidente que él era el culpable FACEBOOK

TWITTER

“Luego nos enteramos de que le confesó a la mamá que en efecto había matado a Lolita. Incluso, para más pruebas, él mismo me confesó a mí que había matado a ‘Lolita’”, dijo a el Q’hubo de Bogotá.



Y Anny señaló: “Cuando nos enteramos de que la perrita tenía fracturas en el cráneo y en la mandíbula, fue más que evidente que él era el culpable”.



“A él la perra nunca lo quiso y él vivía bravo conmigo, porque yo a donde voy velo porque los perritos estén bien, y a él eso no le cabía en la cabeza. Me peleaba que porque yo le daba carne y pollo a la perra y era grosero conmigo porque yo a ella le decía hija. Él quería hacerme daño maltratando a quienes yo más quiero. Si no era Lolita podía ser mi hija. Mató mis sueños, ella era mi hija y ahora es mi angelito”, finalizó.



Según CityNoticias, la necropsia concluyó que, aparentemente, el sujeto golpeó la cabeza de la perrita y terminó de asesinarla por medio de asfixia mecánica.

GERALDINE BAJONERO VÁSQUEZ

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Más noticias

¡Indignante!: policía arrastra en su moto a un perrito por las calles en México

Indignante: padre dio una brutal golpiza a su perra porque su hija se tropezó con ella

Indignante video: denuncian maltrato a perrito que sería transportado en bodega de bus