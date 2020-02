Logística y carga, una deuda pendiente / Opinión

Durante mucho tiempo nos hemos concentrado en mejorar la movilidad de pasajeros en la ciudad, pero no en la distribución de mercancías y materiales. La reciente crisis ambiental nos obliga a prestarle atención al transporte de carga y cómo mejorar su movilidad en términos del tipo de mercancía que traslada, sus prácticas, rutas y horarios, infraestructura disponible y seguridad, entre otros aspectos.

Los estudios disponibles muestran que el 21 % de las emisiones son originadas por la industria y el 79 % restante, por el transporte, donde los vehículos de carga aportan un 38 %. Este impacto negativo en términos ambientales se explica, en parte, por un parque automotor viejo, deficientes niveles de mantenimiento, mala infraestructura vial y baja calidad del combustible que utiliza el transporte de carga.

Hoy, en promedio, se realizan al día 158.000 viajes de carga, de los cuales 74.000 se hacen en vehículos livianos y 83.000 en camiones de 2 ejes en adelante. Además, un vehículo de carga va vacío en el 40 % de los viajes, mientras que en el 21 % de estos viaja con capacidad completa. Los viajes se concentran en los corredores industriales del sur- occidente y el borde oriental, donde opera una importante actividad comercial y empresarial. Prácticamente, el 62 % de los viajes tienen como origen y destino el interior de la ciudad. Se calcula que 80.444 vehículos de carga ingresan o salen cada día a través de los nueve accesos viales que tiene la capital. Ocho de cada 10 ingresan por la calle 13 (24 %), calle 80 (22 %), autopista Sur (20 %) y autopista Norte (17 %).



Las restricciones en los últimos años para vehículos de varios ejes así como los cambios en las ventas de los establecimientos comerciales de menor tamaño, pero con alta rotación de mercancía, han tenido un efecto en la carga, pues hoy vemos más viajes en vehículos livianos con menor capacidad de carga. Se estima que puede movilizar una tractomula lo hacen hoy seis vehículos pequeños.



El transporte de carga enfrenta desafíos en relación con la infraestructura disponible, el estado de la malla vial, la interconexión entre las plataformas logísticas y los centros de almacenamiento y los lugares para el cargue y descargue de mercancías, dado que no existen suficientes zonas habilitadas en la ciudad para realizarlo apropiadamente, lo que afecta la movilidad de la ciudad.



Desde el sector privado se ha buscado fortalecer la infraestructura disponible de Bogotá y la región, pero se requiere el concurso de las autoridades administrativas para mejorar los corredores que conectan las zonas francas en el aeropuerto, en las plataformas logísticas y en los centros de almacenamiento. De igual forma, hay que pensar en el uso de trenes de cercanías para el transporte de carga, dado que facilitarían la conexión entre los nodos de acopio, producción y consumo.



Mejorar la logística y carga en la ciudad debe ir más allá de las fronteras físicas e involucrar a los actores de la región con propuestas concretas no solo en la cadena de suministro sino en términos de infraestructura física y flujos logísticos.



Por supuesto, en el POT hay que planear el uso del suelo y la localización de actividades asociadas al sector en función de la optimización del cargue y descargue en zonas adecuadas, así como apoyar las iniciativas de buenas prácticas como los horarios 24 horas para abastecimiento y despacho. No pueden quedar atrás temas sensibles y urgentes como mejorar la calidad del combustible, intervenir la malla vial, optimizar el parque automotor y acelerar la chatarrización. La calidad del aire urbano debe ser una prioridad en el corto plazo si queremos llegar a ser una ciudad sostenible para las futuras generaciones.



Omar Oróstegui Restrepo

Director del programa Bogotá Como Vamos.