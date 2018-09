Estas son las localidades en las que más comparendos se imponen

En los primeros siete meses del 2018 se multaron en Bogotá a 428.123 conductores por no acatar las reglas del Código Nacional de Tránsito y la norma que más se incumplió fue la de parquear en sitios prohibidos.



EL TIEMPO hizo el ranking de las localidades en las que más se registraron comparendos y destacó el top tres de estas multas.



Así las cosas, la localidad de Fontibón ocupa el primer lugar en toda la ciudad con 46.917 comparendos; seguida por Chapinero, con 45.385; en tercer lugar está Usaquén, con 33.977; Kennedy, con 30.377 sancionados; Los Mártires, con 29.886; y Puente Aranda con 27.629.

Para el caso de Fontibón, el top tres de estos comparendos lo encabeza el malparqueo, con 13.088 sancionados, seguido por la falta de la revisión técnico-mecánica (3.484) y, por último, la evasión del pico y placa (3.374).



Ómar Oróstegui, director del programa Bogotá, Cómo Vamos, señala que posiblemente una de las razones por la que Fontibón concentra uno de los mayores números de comparendos por parquear mal es por la falta de lugares de estacionamiento y por ello la gente decide dejar su carro en la calle. “Otro motivo puede ser que muchas personas deben desplazarse al aeropuerto y al parquear en lugares prohibidos y son sorprendidos por la Policía”, agrega Oróstegui.



Otros expertos en movilidad coinciden que también hay que tener en cuenta que al ser una localidad con áreas industriales, donde no hay suficientes zonas de cargue y descargue de mercancía, varios vehículos pesados terminan afectando el trafico en algunas vías y de ahí los comparendos que les imponen.

En el sector de la ciudad en el que menos se registran comparendos es Sumapaz, allá se multaron 242 conductores. Las tres primeras son: malparqueo (52), infringir el horario de pico y placa (31) y en el tercer lugar está el incumplimiento de ciclistas y peatones al Código Nacional de Tránsito (25).



Dentro de los datos se destaca que en Ciudad Bolívar lo que más se sanciona es no tener la revisión técnico-mecánica, con 1.238 multados. Para los expertos el tema de la técnico-mecánica puede tener varias lecturas; entre ellas, que la gente es descuidada y no tiene en cuenta que un carro después del sexto año de la matrícula debe tener esta revisión.



Otro punto es que quizá se les olvida el procedimiento y, por ultimo, que simplemente no la quiere sacar. Además, hay carros que no pasarían esta revisión y se deben hacer más efectivo por parte de la Policía y las autoridades los operativos. Hay que tener en cuenta que en los barrios de la parte alta de esta localidad el transporte pirata hace presencia en carros que ya tienen varios años de uso.



Para el caso de la localidad de Chapinero, según los datos entregados por la Secretaría de Movilidad, la norma que más se incumple es el pico y placa.



Entre enero y julio, la Policía de Tránsito sorprendió a 17.290 conductores manejando dentro del horario de restricción. En segundo lugar está el estacionar en sitios prohibidos (13.407), seguido por la de obstaculizar el tráfico, con 3.588 sancionados.



En este ítem, Oróstegui señala que en esta localidad se concentra una parte considerable de la oferta de bienes y servicios de la ciudad y por esta razón muchos bogotanos se desplazan a este sector y esto crea embotellamiento vehicular en horas pico. “Al final, esta congestión hace que a la gente que va en carro se le dificulte salir de allí y termine infringiendo el horario del pico y placa”, agrega.



Pero no solo se trata de la cantidad de comparendos que a diario se imponen, sino de la cantidad de estos que los infractores pagan. El secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo, ha manifestado en varios escenarios que el 70 por ciento de esta multas no son pagadas por las personas. Sin embargo, el Distrito espera que con las nuevas medidas –como el embargo de bienes a morosos– el panorama cambie y se pueda recuperar la cartera.



Una de las estrategias que espera se implementen en la ciudad para lograr más cupos de parqueo y evitar las sanciones es el cobro en vía, cuya licitación se abriría en las próximas semanas y con la que se busca habilitar cerca de 20.000 nuevos en la ciudad. Al final del 2020 se espera que sean 17 zonas, con cerca de 100.000 cupos.

​

JOHN CERÓN

Twitter: @CeronBastidas

johcer@eltiempo.com