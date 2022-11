Un ciudadano llegaba de trabajar y esperaba en la puerta de su casa. En ese momento, pasa un sujeto en una bicicleta, que sería el campanero de la banda, y segundos más tarde los otros dos personajes atacan violentamente a la victima.



En los hechos uno de los delincuentes le intenta disparar con un arma de fuego al residente.

"Llego a mi casa de trabajar, porque trabajo en un bar de noche, y saco mi celular para escribirle a mi hijo para que me abriera la puerta. Veo que pasa una persona en cicla, no le pongo cuidado, levanto la cabeza y veo que se devuelve cuando dos personas llegan por detrás. Gracias a Dios me pude soltar y pude reaccionar", mencionó Diego Murcia habitante del barrio Mirandú.



En el vídeo de la cámara de seguridad también se ve que uno de los sujetos tenía un arma de fuego, que no pudo accionar. Sin embargo, le propinaron un golpe con el arma al residente del barrio en la localidad de Engativá.



Por su parte, otros vecinos del lugar manifiestan que la inseguridad ha dificultado tareas diarias como comprar el desayuno, debido a bandas delincuenciales que atacan en distintas horas del día.



"Después de la pandemia se ha disparado la delincuencia en esta zona. Más que todo gente extranjera que han estado robando en horas de madrugada o alrededor de las ocho de la noche", afirmó Tito Fernández, vecino del lugar.



A su vez los ciudadanos del barrio Mirandú le hacen un llamado a la Policía para que mejoren los patrullajes en esta zona de la capital, donde están siendo azotados por la delincuencia.



REDACCIÓN BOGOTÁ

