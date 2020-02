‘Lo responsable para la salud es mantener la alerta amarilla’

El polígono del suroccidente de Bogotá se mantiene en alerta amarilla y, además, sigue en pie la restricción de movilidad de vehículos de carga de modelos de más de 10 años.

El anuncio lo hizo la Secretaria de Ambiente, Carolina Urrutia, después de analizar los niveles de material particulado PM 2.5, que originó la alerta, y de no detectar “una tendencia a la baja” que permita levantar la medida.



“Las medidas de la alerta han funcionado. Pero no se ha mantenido la tendencia. Y, aunque la estación Carvajal-Sevillana ha mejorado mucho el comportamiento aún nos muestra un pico de contaminación”, detalló la Secretaria, y agregó que, aunque no hay una mejoría, tampoco empeora la situación para llevar la alerta a naranja.



Ahora, si bien es cierto que las lluvias del fin de semana ayudaron a la dispersión del material particulado, las condiciones meteorológicas y los incendios aún complican el panorama. Es decir, sigue el fenómeno de inversión térmica y la presencia de contaminantes por culpa de conflagraciones en la Sabana de Bogotá, la Amazonia y la Orinoquia.



El anuncio se hizo en medio de las protestas de transportadores de carga por las restricciones temporales que se suman a las prohibiciones permanentes dirigidas, especialmente, a vehículos de carga de más de 20 años.



De acuerdo con cifras de la Secretaría de Ambiente, el transporte de carga aporta el 38,5 % de las emisiones. Por eso ha sido uno de los focos de reacción en las medidas de la alerta.



Aunque la Secretaría asegura que acompañarán a los transportadores en las mesas de diálogo con el Gobierno, ayer se registraron movilizaciones y paros en las entradas de Bogotá y frente al Ministerio de Transporte. Líderes gremiales aseguran que la culpa no recae en el sector.



Hasta el momento, en operativos de control a fuentes móviles, se han impuesto 395 comparendos y 185 automotores han sido inmovilizados.



