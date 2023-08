En redes sociales ha circulado un video en el que se ve a una mujer desnudarse frente a los torniquetes de una estación de TransMilenio y acusar a un guarda de presunto abuso.



El hecho ha generado todo tipo de dudas entre los internautas, quienes se preguntan cómo procedieron las autoridades y el sistema de transporte frente a este caso.

"Usted me violó. Es usted el que me está amenazando", son las palabras que se escuchan decir por parte de la mujer, quien grita señalando y culpando al guarda de la estación de TransMillenio que se encontraba prestando el servicio de vigilancia en ese punto.



Si bien el video está siendo difundido con rapidez estos días, EL TIEMPO constató que esas grabaciones corresponden a hechos ocurridos el pasado mes de mayo.

Video compartido en redes sociales Foto: Captura de Twitter

En cuanto a los detalles de lo sucedido, fuentes de TransMilenio, consultadas por este diario, señalaron que la mujer habría intentado robar artefactos que forman parte de la infraestructura de la estación, por lo que el vigilante le hizo un llamado de atención para evitar que cometiera el acto delictivo.



Momentos después la mujer culpa al guarda por presuntamente haber abusado de ella y amenazarla. Además, procede a despojarse de sus prendas de vestir, quedando completamente desnuda.



Ante la situación, que causó alarma entre los usuarios del sistema, algunas personas hicieron llamadas solicitando la presencia de la Policía en el lugar.



Sin embargo, la mujer decidió irse de la estación antes de que llegaran las autoridades, por lo que no se pudo tomar su declaración ni conocer mayores detalles de lo sucedido, así como tampoco se hizo una denuncia formal del presunto abuso.



Dado que no se procedió con dicha acusación en contra del trabajador, no se hizo una investigación profunda del caso, ni se conoce la identidad de quien se habría desnudado.



Según información que obtuvo TransMilenio se presume que esta persona estaba en aparente estado de embriaguez.





REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

