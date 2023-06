El sábado en la tarde, la periodista de La FM, Darcy Quinn compartió por medio de su cuenta de Twitter que el viernes en la noche, personas extrañas entraron a su apartamento y lo desordenaron, pero aparentemente, no se llevaron nada, cosa que parece extraña. La Fiscalía y la Policía investigan los hechos.



Lo que llama la atención es que revolcaron todo en su apartamento, pero no se llevaron nada. Foto: Cortesía Darcy Quinn

"Yo salí para Cartagena con mi perro y mi hermana. Ayer me entero que entraron a mi casa a las 9 a. m.. Yo no he ido a mi casa, solo mi empleada, personas de confianza y el CTI", le dijo a EL TIEMPO la periodista Darcy Quinn.



Además, dijo que, al parecer, son cuatro hombres los que entraron por la terraza de su apartamento y forzaron puertas. Y que aparentemente, los vecinos de otros edificios avisaron y la policía llegó.



"Pero nadie vio nada, ni se asomaron a mi apartamento. Al día siguiente la niña de cámaras recibe turno, carga los videos y se da cuenta que la noche anterior había gente entrando a mi terraza y da aviso", indicó.





Con mucho dolor les cuento que anoche entraron extraños a mi apartamento y aparentemente no se llevaron nada …@FiscaliaCol @PoliciaColombia investigan pic.twitter.com/cRq25F1HlA — Darcy Quinn (@darcyquinnr) June 10, 2023

Quinn, aseguró que tenía alarma y cuerdas eléctricas, pero que nada de esto funcionó. Por ahora, la hipótesis de este caso es que se trata de un robo; sin embargo, la afectada indica que parece que no se llevaron nada, pero que revolcaron todo lo que pudieron y destrozaron algunas cosas. En el momento, su empleada está ordenando todo para saber con certeza si hurtaron algo o no.

¿Qué dicen las autoridades?

La Policía Metropolitana de Bogotá informó que de acuerdo con los primeros elementos materiales probatorios recaudados, como videos y entrevistas, se pudo establecer que, al parecer, la acción obedeció a un principio de factor de oportunidad, en el que los delincuentes aprovecharon para irrumpir en varios apartamentos.



"La investigación quedó a cargo de la Fiscalía General de la Nación para dar con el paradero de los responsables del hecho, cuenta además con el apoyo de la Policía Nacional y de toda su capacidad institucional", indicó la MeBog.

REDACCIÓN BOGOTÁ

