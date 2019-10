Lo que se sabe de Daniel, joven que estuvo desaparecido en California

Mónica Cuéllar reunió la mayor cantidad de dinero posible. Empacó maletas para algunas semanas, y se fue para Estados Unidos a buscar a su hijo, quien estuvo desaparecido desde el pasado miércoles 2 de octubre.



Ella llegó a San Francisco, California, el pasado sábado 5 de octubre, y de allí se fue para Berkeley, donde desde hace dos semanas estaba viviendo Joel Daniel, su hijo de 21 años, bogotano y estudiante de ingeniería de sistemas de la Universidad de los Andes.

La aventura de este joven y de Camila, su novia, empezó hace dos meses. Viajaron desde Bogotá hasta San Francisco tanto para conocer como para llevar a cabo un proyecto cinematográfico. Ella tenía que hacer algunos videos para un proyecto en el que está trabajando, y él la acompañó.

Días después, la pareja se fue para Modesto, donde se estaban alojando. Sin embargo, estando allí, Joel supo que un grupo de compañeros con los que estudió estaban trabajando en un emprendimiento en Berkeley, así que quiso ir allá para conocerlo. Su novia se quedó, él viajó y se hospedó con ellos.



“La última vez que hablamos fue la tarde del martes 1 .º de octubre pasado. Estaba contento de conocer el proyecto de sus amigos, tenía muchas ideas, muchas cosas que aportarles a ellos, y estaba contento de estar en un sitio donde sentía que podía crecer”, relató desde las calles de Berkeley Mónica, su madre.



Ese mismo martes fue también el último día que Camila habló con Daniel, y hubo algo extraño en esa conversación. “Me estaba hablando en inglés, y fue raro, solo estábamos hablando nosotros, y yo no manejo bien el idioma. Pensé que estaba ocupado en sus cosas, y quedamos en hablar luego, pero no volvió a llamarme”, explicó su novia.



Un rato después, ella le escribió por WhatsApp, pero él la dejó ‘en visto’. A las 2 a. m. del miércoles 2 de octubre, Daniel puso un mensaje en un grupo familiar de WhatsApp, eso fue lo último que se supo de él. Kensington es el vecindario en el que Joel y sus amigos vivían, en una casa donde se quedan seis personas. Algunos de ellos dijeron que lo vieron a eso de las 9 a. m., en el desayuno, y que después de eso no volvieron a saber de él.



“Al parecer quedaron de verse en la oficina, les dijo que llegaba más tarde, pero no llegó. Cuando regresaron, tampoco estaba en la casa, pero lo que sí estaba era su celular y su pasaporte”, contó su madre.

Joel Daniel Cuéllar se fue con su novia Camila para San Francisco, California, hace dos meses. Foto: Archivo particular

Esa fue la primera información que obtuvieron su madre y su novia, quienes se encontraron en Berkeley para buscar juntas. Visitaron refugios, hospitales, lugares que frecuentaba; hablaron con vecinos, caminaron horas y horas por calles e, incluso, carreteras. Además, tuvieron que enfrentarse con la desidia de la policía local, que, según denunciaron, no les prestó la suficiente atención.



“La búsqueda fue frustrante porque la policía no ha hecho mucho; nos hemos comunicado con ellos varias veces, incluso, la oficial a la que le correspondió el reporte desde el jueves está descansando”, agregó Camila sobre esta situación.



No obstante, en medio de su búsqueda, Mónica y Camila fueron contactadas por una mujer que les dijo que el jueves 3 de octubre, un día después de que Daniel desapareció, vio cuando un hombre botó una billetera en una cesta de la basura, y que de inmediato la llevó a la estación de policía de Berkley. Era la billetera de Daniel.



“En la policía dijeron que el reporte había estado desde el mismo jueves. Si hubiese sido así, desde ese día sabrían que la persona que habían reportado como desaparecida era la dueña de esos documentos que les llevaron”, dijo su madre.



En medio de todo esto, Mónica recibió este domingo el respaldo de la Cancillería colombiana, que en un comunicado de prensa señaló que a través de la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano se enteró de la situación y que se puso en contacto con la familia.



“Asimismo, el Consulado de Colombia en San Francisco inició averiguaciones con hospitales, centros de detención y refugios de la ciudad y de ciudades cercanas, como parte del proceso de localización”, explicaron.



Justamente, la Cancillería informó este lunes en la tarde de la "localización conjunta entre el Consulado de Colombia en San Francisco y la madre del ciudadano Joel Daniel Cuéllar, queremos informar que el ciudadano ha sido localizado en un hospital cercano y se encuentra bien de salud con diagnóstico reservado".



Su madre le confirmó a EL TIEMPO que su hijo está recuperándose en un centro médico, pero todavía no se sabe exactamente qué fue lo que ocurrió y por qué motivos está recluido en ese hospital.



Óscar Murillo Mojica

EL TIEMPO

Twitter: @oscarmurillom