Lo que puede y no puede hacer este 24 de diciembre en Bogotá

Hoy es el día clave para que Bogotá demuestre buen comportamiento en medio de las fiestas decembrinas: de la cultura ciudadana dependerá que no haya disparos en el contagio y que el Distrito no tenga que tomar medidas más estrictas en las celebraciones de Año Nuevo.



En principio, recuerde que hay pico y cédula. Hoy, quienes tengan números de cédula terminados en 0, 2, 4, 6 y 8 no podrán ingresar a establecimientos de venta y pago de bienes y servicios; compra de cualquier producto al detal y por mayor; de servicios bancarios, financieros, notariales y de atención al ciudadano en entidades públicas.

Mañana, la norma aplicará para los impares, y así sucesivamente hasta el 15 de enero.



Están exceptuados de pico y cédula los centros de salud, las farmacias y los servicios funerarios. También, hay excepción en el caso de que los trámites notariales, bancarios, financieros y administrativos requieran la comparecencia simultánea de dos o más personas. Vale decir que a los menores de edad no les aplica esta restricción.



Y, a partir de los últimos ajustes del Distrito a la norma, hay que saber que los restaurantes y hoteles tampoco tienen pico y cédula, por lo que podrá ir a estos espacios cumpliendo los protocolos.

(Le puede interesar: Cambios en la restricción a la venta de licor en Bogotá)

Pero, ¿podrá ir a un restaurante que quede dentro de un centro comercial? Sí. Aunque el centro comercial sí tiene pico y cédula, usted puede ingresar si va con dirección al restaurante. “Los centros comerciales tomarán las medidas. Pero esto no se tratará de tener un policía al lado. No puede ser que yo diga ‘voy al restaurante’ y me quede dando vueltas por el centro comercial o que intente ingresar a un almacén. Esta es una medida de autocuidado”, indicó el secretario jurídico William Mendieta.



Además, sepa que ya está vigente la restricción de venta y consumo de licor y que esta irá hasta las 11:59 m. del 27 de diciembre. Esto implica que usted no podrá comprar licor en ningún establecimiento. Aunque sí podrá solicitar licor a domicilio, la recomendación es hacerlo a tiendas de confianza: evite acudir a proveedores ‘piratas’. Puede correr el riesgo de comprar alcohol adulterado.

La norma también dicta que usted no podrá consumir licor en el espacio público.

(Además: Pesebres y árboles de Navidad hechos por manos cundinamarquesas)



“Por el consumo al interior de los hogares no hay ningún tipo de sanción. Pero si el licor me origina una gran fiesta que va a perturbar a los vecinos, se puede llamar a la Policía, como en cualquier día del año”, precisó el secretario jurídico. Además, ni esta noche, ni el 25, 26 y 27 de diciembre se podrán hacer fiestas fuera ni dentro de la casa. Ojo: esta restricción incluye espacios como antejardines y áreas comunes de los conjuntos residenciales.



Finalmente, llegado el momento de la reunión debe seguir estas recomendaciones: limitar el encuentro a máximo 10 personas del mismo círculo familiar u hogar, mantener el uso de tapabocas, guardar distancia, lavarse las manos frecuentemente y procurar que haya ventilación natural. Si se va a comer, es recomendable hacerlo por turnos.

Movilidad: Pico y placa, Terminal y TransMilenio

Carros particulares: por ahora, sigue el pico y placa en Bogotá. Esto implica que hoy, entre 6 a. m. y 8:30 a. m. y entre 3 p. m. y 7:30 p. m., no podrán circular los vehículos particulares que tengan placas terminadas en 0, 2, 4, 6 y 8. Mañana no hay pico y placa por ser día festivo. Y, por lo pronto, desde el Distrito no hay señales de que la medida se vaya a levantar. Si requiere el carro los días de la restricción, le recomendamos acudir a la excepción de carro compartido.



TransMilenio: hoy funcionará de 4 a. m. a 11 p. m. Y mañana operará con

horario de día festivo: de 5 a. m. a 10 p. m. No habrá cambios en rutas ni estaciones.



Terminal de transportes: si necesita salir de Bogotá en transporte intermunicipal, la recomendación es comprar su pasaje de manera anticipada y virtual a través de www.terminaldetransporte.gov.co. Allí también puede consultar las medidas de bioseguridad.

BOGOTÁ