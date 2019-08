Lo que piensan los candidatos sobre las finanzas para el metro

En la presentación del informe de calidad de vida que entregó el programa Bogotá Cómo Vamos (BCV) los cuatro candidatos a la alcaldía de Bogotá hablaron sobre nueve temas de ciudad. Hoy presentamos el informe de lo que piensan acerca de las finanzas para el metro y qué proponen con miras a mejorar el servicio del Sistema Integrado de Transporte Público.

Sobre la situación financiera de Bogotá, el experto del observatorio fiscal de la Universidad Javeriana, Juan Oswaldo Manrique, señala que en general es positiva.



“Tenemos unos indicadores que muestran que en el 2018, los ingresos fueron de 16,7 billones de pesos, con un aumento de 13,2 por ciento real anual”, señala el investigador.

Dice que entre los mayores ingresos están los tributarios, y dentro de estos, el predial representa el 32,5 por ciento y el impuesto de industria y comercio (ICA), el 44,6 por ciento.



“Los indicadores de gastos muestran un acumulado de 11,5 billones de pesos a 2018, con crecimiento de 9,5 por ciento. Entre estos gastos se destaca el rubro de inversión, que creció 10,8 por ciento el año pasado”, advirtió Manrique.



También señaló que la mayoría de las entidades tienen una buena ejecución, con más del 90 por ciento, salvo Movilidad, con el 64 por ciento.

Preguntas clave

1. ¿Usted considera que las vigencias futuras aprobadas en el 2018 para el sector movilidad (Metro) pueden poner en aprietos las finanzas del Distrito? ¿Cómo piensa manejar esta situación?

2. ¿Cuál es su apuesta para mejorar el servicio del Sistema Integrado de Transporte Público (y esto incluye SITP, TransMilenio y TransMiCable)?

Claudia López - Alianza Verde

Claudia López, candidata que propone hacer la red de metros. Foto: Claudia Rubio/ EL TIEMPO

1. No. Yo no creo que las vigencias futuras del metro pongan en riesgo las finanzas de la ciudad; al contrario, creo que es una inversión necesaria y con la cual no se puede seguir haciendo politiquería, y hay que tomar la decisión de hacer el metro de Bogotá. Hacerlo ya, hacerlo sin corrupción, sin sobrecostos, porque cada peso de sobrecostos lo va a pagar el bolsillo de los bogotanos.



El alcalde Peñalosa aceptó que el inicio de la obra sea cofinanciado, como lo ordena la ley, por la Nación y el Distrito, pero firmado el contrato; en adelante, cualquier sobrecosto que haya no lo va a pagar Peñalosa ni el empresario privado, sino que lo van a pagar los bogotanos de su bolsillo. Yo por eso les he pedido al Consejo de Estado y la Procuraduría que hagan una vigilancia especial que nos garantice que no habrá corrupción.

2. Yo le propongo una cosa muy concreta que debió hacerse hace 50 años, que es hacer la red de metros de Bogotá. Le propongo a Bogotá reducir TransMilenio en sus justas proporciones, como un complemento de esa red de metros y no como un sustituto de esa red de metros.

Miguel Uribe - Avancemos

El candidato Miguel Uribe defiende la gestión de la actual administración con el argumento de seguir avanzando en el progreso de la ciudad. Foto: Claudia Rubio/ EL TIEMPO

1. Las vigencias futuras no son un problema; todo lo contrario: están aprobadas de acuerdo con la ley; lo que sí debemos garantizar es que se ejecuten los tiempos correspondientes y de manera transparente. Aquí queda claro quiénes no van a hacer el metro, y hoy tenemos la posibilidad de hacerlo realidad. Conozco el proyecto, conseguimos los recursos, creamos la Empresa Metro, logramos la cofinanciación con el Gobierno Nacional, sacamos adelante las aprobaciones técnicas, jurídicas y económicas de la banca mutilateral, y hoy está listo para contratar, y aun así, de manera irresponsable y casi sinvergüenza, lo quieren frenar.

2. Para nadie son un secreto las dificultades que hay hoy en TransMilenio y en el SITP, pero para saber en dónde estamos es importante saber de dónde venimos. Hoy, TransMilenio debería tener 388 kilómetros y tiene 114. Con TransMilenio hay que terminar el plan original con un sistema de buses limpios, seguros, con cámaras; mejorar las estaciones, el control, la seguridad. Con el SITP fueron dos años y medio para renegociar los contratos y garantizar frecuencias y rutas, y nueva licitación con buses eléctricos.

Hollman Morris - Mais

Hollman Morris sostiene que el metro subterráneo es clave para el crecimiento económico. Foto: Claudia Rubio/ EL TIEMPO

1. Quizás esta sea una de las preguntas más importantes de este conversatorio. En este caso, vigencias futuras ordinarias, y eso cambia todo el relato. El tema del metro no es politiquería, es una discusión técnica. Las vigencias futuras ordinarias que aprobó el Concejo del 2018 yo las denuncié, e interpuse una acción de incumplimiento; creo que no están obrando conforme a la ley, que pide para vigencias futuras ordinarias que se tengan los estudios de factibilidad. No tenían los estudios de factibilidad, y eso en infraestructura se llama corrupción. Acabo de denunciar ante la Procuraduría General el acuerdo 06 de la Empresa Metro, donde la Empresa Metro, con firma de Juan Pablo Bocarejo, se aprueba $ 16,6 billones en vigencias futuras, ya no ordinarias, excepcionales, y eso se llama prevaricato.

2. Miguel (Uribe)... tanto que hablan de TransMilenio, y no pudieron construir un solo kilómetro, y la troncal que proyectaron, la de la 7.ª, primero, no era la prioridad para TransMilenio y, dos, no cumplían con los estudios. El eje estructurador de la movilidad en Bogotá es el metro subterráneo, que tiene estudios que cumplen con la ley.

Carlos Fernando Galán - Bogotá para la Gente

Carlos Fernando Galán señala que Bogotá necesita un sistema de transporte público de total cobertura y de buena calidad. Foto: Claudia Rubio/ EL TIEMPO

1. Las vigencias futuras van a reducir el margen de maniobra del próximo alcalde; sin embargo, es un esfuerzo que hay que hacer. Bogotá tiene, sin lugar a dudas, un gran déficit de infraestructura y de obras que no se han hecho y hay que hacer. Bogotá, durante muchos años, se quedó en una discusión entre TransMilenio y metro, y no hicimos ni metro ni TransMilenio; nos quedamos quietos, y eso hace parte de los problemas que evidenciamos en el informe de Calidad de Vida; hay que vigilar las obras.

2. Bogotá necesita un sistema de transporte público de total cobertura y de buena calidad, y no lo tenemos y hay que construirlo. Yo creo que se necesita metro, no solamente una línea. No voy a prometer que voy a hacer una segunda línea porque creo que eso es engañar a la gente, voy a construir la primera y dejaré las bases para que el próximo alcalde haga la segunda. Voy a hacer la troncal de la Boyacá, que es fundamental para el occidente, y hay que recuperar el SITP. Con los cables, esta administración frenó el de San Cristóbal, y fue un error. Yo lo voy a construir como alcalde.



