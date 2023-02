En medio del debate que se suscitó esta semana alrededor de la regulación de las aplicaciones y la prestación del servicio de taxis, son miles los conductores que dependen de cualquiera de las modalidades y que reclaman mejores condiciones para ejercer su labor.



(Además: Así es el desorden y el abandono que hoy reinan en la avenida Rojas de Bogotá).

Facebook Twitter Linkedin

Fernando Suárez Gómez, conductor de taxi de 61 años. Foto: Bryan Melo / Unidad de Video EL TIEMPO

Por este motivo, EL TIEMPO habló con Fernando Suárez Gómez, un taxista de 61 años, y con Samai Camacho, una joven conductora que trabaja con aplicaciones desde hace una década, quienes dan su punto de vista sobre esta polémica y cuentan cómo es su día a día en su oficio.



Antes de ser conductor de servicio público individual, Suárez Gómez trabajó durante varias décadas como escolta y el año pasado, luego de mucho esfuerzo, logró comprar su propio taxi.



Desde ese momento hasta hoy, labora 25 días al mes para cubrir los gastos de la cuota del vehículo —por el que tendrá que pagar 120 millones de pesos que incluye el cupo— y llevarse algo para su bolsillo.



“Mi objetivo es lograr 130.000 pesos diarios, fuera de gasolina, trabajando de 6 de la mañana a 2 de la tarde. Es decir, las ocho horas legales que corresponden”, dijo.

Aquí, lo que hay es una realidad social más que un problema de legislación. Estamos en las mismas desde hace años. FACEBOOK

TWITTER

Sobre el paro de los taxistas y el debate alrededor de la regulación de las aplicaciones prefiere no hablar. Sin embargo, considera que los taxistas están en una clara desventaja frente a los conductores de aplicación.



“Se pagan tres seguros al año. Además, hay pagos mensuales como la salud, el rodamiento y otros bimensuales como la revisión preventiva. Pago un crédito, que eso es algo aparte, pero igual son más de 2 millones de pesos”, explicó.



Según las cuentas del conductor, el año pasado pagó más de 2’200.000 pesos entre los seguros obligatorios y extra contractuales, los gastos de mantenimiento y la tarjeta de operación y otros 2’376.000 entre el sello en el tarjetón y su seguro médico.



El caso de Samai es parecido. Durante mucho tiempo trabajó con vehículos arrendados hasta que pudo comprar un carro. Ahora, que ya terminó de pagar su vehículo, trabaja, en dos jornadas, un promedio diario de 14 horas, con un intervalo al mediodía para poder estar cerca de su bebé. “Es muy relativo, hay días que uno puede sacarse 90.000 y otros que llega hasta los 150.000 pesos”, contó.



Su opinión con respecto al debate de esta semana es clara. Camacho sostiene que no se puede ver como una guerra entre los conductores que utilizan aplicaciones y los taxistas.



“Desde hace muchos años existe está problemática. No sé si la prioridad del Gobierno es darle la mano a las empresas o a las 200.000 familias que subsisten gracias a las aplicaciones y a los conductores del taxismo. Aquí, lo que hay es una realidad social más que un problema de legislación. Estamos en las mismas desde hace años”, sostuvo Samai.

Facebook Twitter Linkedin

Samai Camacho, conductora por aplicaciones. Foto: Bryan Melo / Unidad de Video EL TIEMPO

Si bien sus cuentas no llegan a las de Fernando Suárez Gómez, tampoco son de un valor bajo. Mensualmente, cuenta, paga 300.000 pesos de seguridad social, algo que nadie le exige, pero que hace parte de su presupuesto. “También está el seguro todo riesgo, que subió bastante. Antes eran 90.000 pesos y hoy pagó el triple. También se encuentra el Soat, seguro por el que pagó 400.000 pesos y los costos de mantenimiento”, agregó la conductora de una aplicación.



A esto hay que sumarles los tres o cuatro galones de gasolina que gasta a diario —hace entre 15 y 17 viajes al día—, el gasto en el plan de datos, las comidas y el producido que debe dejar para su hogar, cuya meta es de 50.000 pesos por día.



“La gente cree que nos estamos enriqueciendo, pero nosotros hacemos parte de la economía de Colombia. Para nosotros todo sube también”, aseguró.



En medio de esta discusión, ambos conductores coinciden en que el camino para que todos puedan vivir en armonía y generando ingresos es la legalización y, por ese motivo, esperan respuestas del Gobierno.

CAMILO A. CASTILLO

@camiloandres894

Más noticias