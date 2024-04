Gremios de la economía se pronunciaron frente al racionamiento de agua en Bogotá ¿cuál será el impacto?

La histórica sequía de los embalses que abastecen de agua a Bogotá aunado al incremento al consumo de líquido en la ciudad por cuenta de las altas temperaturas, llevaron a las autoridades ambientales y a la Alcaldía de Bogotá a tomar medidas extremas para poder asegurar el suministro de agua a los capitalinos no solo durante los próximo meses sino incluso hasta 2025.

Barrios que más consumen agua en Bogotá. Foto:Acueducto de Bogotá Compartir

La administración distrital emitió un plan de racionamiento que divide a la ciudad en nueve zonas que estarán sin agua durante 24 horas y que empezará desde el 11 de abril. Esta medida tiene como finalidad reducir el 11 por ciento del total de consumo de la ciudad.

No obstante, esta no es una medida que solo implica sacrificios por parte de los bogotanos sino que los gremios e industrias también sentirán el coletazo del racionamiento de agua. EL TIEMPO habló con los líderes de los principales gremios para conocer de cuánto será la posible afectación y cómo se preparan para asumir las próximas semanas en las que el agua será escasa.

¿Qué dicen los gremios?

Juan Esteban Orrego, director de Fenalco Bogotá, señaló que aunque son conscientes que las medidas traerán una afectación al gremio de comerciantes de la ciudad, ahora la prioridad es recuperar la estabilidad del agua.

Embalse San Rafael, uno de los que hace parte del sistema Chingaza. Foto:Néstor Gómez. EL TIEMPO Compartir

“En Fenalco Bogotá invitamos a todos los comerciantes a la campaña de ahorrar el agua y ser muy responsable con el consumo de los recursos. Hay que estar pendiente de apagar los aires acondicionados donde no son necesario, utilizar la luz del día, estar pendiente de que las neveras estén cerradas y que no tengamos fugas en ningún”, precisó el director.

En esa misma línea también señaló que sabe que “es un momento difícil” por las restricciones que se han impuesto pero dice que acompañarán las medidas y que cuando se logre una estabilización de la situación “se revisarán los efectos de la medida para buscar de alguna manera de apoyar al comercio en la recuperación”.

Por el lado del gremio de pequeños hoteles y moteles, Inhotelcol, señala que este será un suceso que va a impactar a todo el gremio y a los comerciantes pero que desde hace varios meses se han venido preparando con campañas para mitigar los efectos de la crisis de agua en la ciudad.

El alcalde Galán explicará cómo será el racionamiento de agua en Bogotá. Foto:Archivo EL TIEMPO Compartir

“Le hemos venido advirtiendo a los pequeños hoteleros y a los clientes que por favor estén muy pendientes con el consumo del agua, que cierren la llave cuando se laven las manos y se cepillen los dientes”, señalaron desde la agremiación.

Por el lado de los impactos, explican que esperan que no sea tan fuertes pues por una norma nacional de sanidad ellos están obligados a tener reservas de agua en tanques y que con este se puedan afrontar contingencias como la que vive Bogotá.

“Nosotros debemos tener reserva de agua en tanques y esos tanques deben estar cumpliendo con todas las normas de sanidad. Este es un tema llevadero y debemos colaborar para que el gobierno no tome medidas más fuertes”, anotó el vocero de la agremiación.

Respecto a la pregunta sobre si la administración distrital había establecido cierres reglas puntuales para este sector, la respuesta es no. Dicen desde Inhotelcol que no se tiene previstos cierres de hoteles y que lo que se hará para mantener la sanidad de los establecimientos es rotar las jornadas de lavado de elementos como las sabanas y cobijas.

“Los hoteles funcionarán igual. La Alcaldía de Bogotá nos ha pedido que ayudemos a ahorrar agua y estamos trabajando conjuntamente en esas estrategias, pero no habrá cierres. En el caso de los hoteles muy muy pequeños que no puedan asegurar la operación ya será una decisión de ellos si cierran el día que no tendrán agua, pero será una determinación individual”, aclararon desde Inhotelcol.

El sector de la construcción

Camacol demandó decretos contra proyectos de vivienda. Foto:Archivo EL TIEMPO Compartir

Frente a la coyuntura por el fenómeno de El Niño y la escasez de agua, la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) también se pronunció e instó a la cadena de valor de su sector a hacer esfuerzos para controlar el suso de agua en las obras.

Sobre las acciones inmediatas para mitigar la emergencia desde el tejido empresarial, el presidente de Camacol, Guillermo Herrera, destacó la importancia de hacer un uso racional y eficiente del agua en las actividades diarias, particularmente en las obras.

“También invitamos a nuestros afiliados y a todos los actores de la cadena de la construcción a controlar y revisar fugas o desperdicios, y a impulsar la instalación de sistemas pasivos de recolección de aguas lluvias que puedan usarse en el lavado de llantas, equipos y maquinaria, entre otros”.

Por su parte, la directora de productividad y sostenibilidad del gremio, Katherine Bobadilla, destacó la importancia de instalar aparatos ahorradores de agua en los campamentos y oficinas, y extendió el llamado para capacitar los equipos de trabajo sobre el impacto positivo de ahorrar y usar eficientemente el agua en todas las etapas de las obras.

“En nuestras obras y operaciones administrativas es importante hacer un uso racional del agua; debemos prevenir periodos de sequía y ante la coyuntura el compromiso es de todos”, dijo Bobadilla, quien reiteró que se deben redoblar los esfuerzos a través de la promoción del uso y el consumo consciente