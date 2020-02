Lo que implica el pico y placa en la Autosur el 23 de marzo.

En los próximos días el alcalde de Soacha, Juan Carlos Saldarriaga, firmará el decreto que permitirá hacer un plan piloto de pico y placa en la autopista Sur, en su paso por Soacha, el próximo 23 de marzo, que cae lunes festivo.

La medida, que salió adelante sin la concertación con el Gobierno Nacional, pero que será socializada esta semana con la Gobernación de Cundinamarca y la Secretaría de Movilidad de Bogotá, se pondrá a prueba ese día para descongestionar el corredor vial.



Por ahora, se sabe que el pico y placa irá en dirección Girardot-Bogotá y se dividirá en dos partes: de 12 m. a 4 p. m. no podrán transitar por ese tramo los carros particulares de placas pares, y de 4 p. m. a 8 p. m. la restricción irá para los de placas impares. La norma no se aplica para motos ni buses de servicio público.



Sin embargo, según aclaró el alcalde municipal, si un conductor que esté en pico y placa llega al perímetro, no será inmovilizado ni multado, sino sencillamente “invitado a retirarse del corredor y seguir por vías alternas”.

Lo que pretendemos es que los soachunos no se vean perjudicados y que los bogotanos no duren tanto tiempo embotellados en la autopista Sur FACEBOOK

TWITTER

De lo que pase ese día dependerá si la medida se hace permanente para los demás puentes festivos.



Un diagnóstico efectuado por la alcaldía de Soacha revela que, en feriados, más de 250.000 autos entran por la autopista Sur.



“Soacha se enfrenta a que la Policía cierra los cruces y no permite que los habitantes del municipio puedan pasar de una zona a otra”, explicó Saldarriaga. Y agregó: “Lo que pretendemos es que los soachunos no se vean perjudicados y que los bogotanos no duren tanto tiempo embotellados en la autopista Sur”.



Según datos facilitados por la Secretaría Distrital de Movilidad, la velocidad más baja en la autopista Sur registrada en el lunes festivo 7 de enero de 2019 fue de 29,9 kilómetros por hora a la 1 p. m. Sin embargo, aclararon que lo que se vive en el primer puente, el de Reyes, es algo excepcional, pues coincide con el regreso de vacaciones de los capitalinos.

La historia de la medida

El pico y placa en la autopista Sur fue una de las primeras promesas que hizo el alcalde municipal desde su llegada al despacho el 1.º de enero. En su momento, sus colegas del Distrito y el departamento dijeron que “evaluarían la situación”.



Al cierre de esta edición, ninguno se había pronunciado sobre el anuncio que hizo ayer el alcalde.



En entrevista con EL TIEMPO, unos días después de su posesión, Saldarriaga aseguró: “El ministerio no puede simplemente decir ‘no me gusta’, nosotros llevamos tres días de posesionados, y el Gobierno Nacional lleva un año, y hace un año no le ha propuesto nada nuevo a la ciudad”.

REDACCIÓN BOGOTÁ

EL TIEMPO