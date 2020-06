Lo que haría falta para volver a los parques en Bogotá

Lo que sucedió el viernes en algunos centros comerciales de la ciudad, donde la indisciplina de la gente y la poca preparación de los establecimientos generaron caos y obligaron al cierre de uno de ellos, es una mala señal para los que reclaman mayor flexibilidad. Y para la propia Administración, que después de esto se lo pensará dos veces antes de autorizar reaperturas de sitios y lugares.

Las aglomeraciones y falta de autocuidado que se evidenciaron ayer, con motivo del día sin IVA, se producen justo cuando el gobierno distrital estaba a punto de iniciar pruebas piloto –el 22 de junio– para la reapertura de algunos parques y de la ciclovía dominical. Volver a disfrutar de estos escenarios es un anhelo de muchos. Todos nos hemos visto privados de estos lugares por culpa de la pandemia. No obstante, hay ciudades en el mundo donde ya es posible regresar a ellos. Con protocolos, demarcaciones especiales y disciplina, la gente los disfruta. ¿Qué haría falta en Bogotá para vivir la misma experiencia?



Aunque aún no se conoce bajo qué medidas sería posible la reapertura de estos lugares, expertos consultados por este diario coinciden en un mínimo de disposiciones de bioseguridad y mucha cultura ciudadana.



En Bogotá, según el IDRD, hay alrededor de cinco mil parques entre regionales, metropolitanos, zonales, vecinales y de bolsillo. Los primeros, son áreas libres que cubren una superficie superior a 10 hectáreas, destinadas al desarrollo de usos recreativos activos o pasivos y a la generación de valores paisajísticos y ambientales.



Entre los 17 parques metropolitanos que eventualmente podrían abrir sus puertas están el Simón Bolívar, Virgilio Barco (localidad de Teusaquillo), Country (Usaquén), el parque nacional Enrique Olaya Herrera, La Independencia, Tercer Milenio (Santa Fe), San Cristóbal, el velódromo deportivo Primero de Mayo (San Cristóbal), El Tunal (Tunjuelito), El Recreo (Bosa), Biblioteca El Tintal, Timiza, Cayetano Cañizares (Kennedy), Zona Franca (Fontibón), Bosque San Carlos (Rafael Uribe), El Lago o parque de los Novios y el parque recreodeportivo (Barrios Unidos).

Además, hay 77 parques zonales que son áreas libres, con una dimensión de entre 1 y 10 hectáreas, destinadas a la satisfacción de necesidades de recreación activa de un grupo de barrios, que pueden albergar equipamiento especializado, como polideportivos, piscinas, canchas, pistas de patinaje, entre otros.



EL TIEMPO hizo un sondeo con conocedores del tema para determinar bajo qué condiciones se podría dar una reactivación de las actividades en estos sitios. Para el médico salubrista y docente de la Universidad de los Andes Luis Jorge Hernández, los protocolos por implementar están basados en cuatro medidas de bioseguridad: higiene respiratoria, con el uso de tapabocas a toda hora; higiene de manos; higiene de superficies, que se refiere a la desinfección constante por parte del Distrito de las superficies más usadas por los bogotanos en estos parques, y cordón sanitario o distanciamiento social.



“Se debe asegurar que la cantidad de personas que asistan no superen un aforo del 35 % de la asistencia normal”, afirma. Es decir, si en un día normal, el parque Simón Bolívar recibía 100.000 personas, en una eventual reapertura solo podrá recibir máximo 35.000. Igual pasa con El Tunal, que albergaba normalmente 75.000 personas y solo podría tener 26.000, y Tercer Milenio, que albergaba 30.000 personas, pero hoy podría recibir 10.000.

En Bogotá hay 17 parques metropolitanos y 77 zonales. Foto: Héctor Fabio Zamora y Milton Díaz

Para el exdirector del IDRD Orlando Molano, la reapertura de los parques es una necesidad, por lo que considera que lo más importante a la hora de abrir uno de estos escenarios es el distanciamiento físico, que se podría implementar con porcentajes de espacio para varios visitantes.



“El distanciamiento debería tener un espacio de 10 metros, señalar el parque de tal forma que una familia tenga 100 metros cuadrados para que pueda sentarse, acostarse y desarrollar alguna actividad física sin necesidad de mezclarse con otras familias”, señala.



Esta medida fue aplicada en Nueva York (EE. UU.), donde las personas hallaron una forma de entretenerse –sin violar las medidas de bioseguridad– con la señalización de círculos en el césped dentro del Domino Park, en Brooklyn, que marcan el terreno que cada persona debe ocupar. Algunos neoyorquinos llamaron a la iniciativa ‘plazas de aparcamiento humano’.



En Madrid (España), los parques abrieron sus puertas para que las personas den paseos en grupos de hasta 10 y practiquen deporte al aire libre en las franjas horarias permitidas. El único requisito es mantener la distancia y usar tapabocas siempre, salvo en casos excepcionales como hacer deporte.



Aunque en Madrid los juegos infantiles, canchas sintéticas y gimnasios biosaludables ya pueden ser usados, no sería el caso en Bogotá, según Molano, pues “la gente utiliza los gimnasios muchas veces y el Distrito no tiene la capacidad de estarlos limpiando”.



La reapertura podría beneficiar sobre todo a las personas mayores de 70 años, según Hernández. “En Bogotá, la primera causa de morbimortalidad es enfermedad cardiovascular, llevamos casi tres meses con personas en resguardo y si estas personas no las afecta el coronavirus, las va a afectar la inactividad física”, dice al defender la reapertura con reglas claras.



La reactivación de los parques serviría para practicar actividad física, reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares y proteger la salud mental. “Las personas deberían hacer de 8.000 a 10.000 pasos al día, llevamos tres meses encerrados sin actividad física y por salud mental debe hacerse bien, desde que lo hagan con precauciones, es muy beneficioso”, añade el experto.

El desafío de reabrir los parques metropolitanos o zonales, tanto para Molano como para Hernández, está a la hora de impedir que se formen aglomeraciones, pues aunque en exteriores hay menor riesgo de contagio, evitar actividades y deportes que impliquen mucho contacto es esencial. “No deben haber deportes de contacto que impliquen riesgo porque este virus se transmite muy rápido de persona a persona. El riesgo del contacto es que hay gente que puede llegar a ser asintomática leve o moderada y puede transmitir la infección”.



Tarde o temprano, la ciudad tendrá que reabrir sus parques. De hecho, hay varios de ellos a los que la gente está acudiendo sin control o, peor aún, está haciendo actividades por fuera de ellos. Pero con bioseguridad, pedagogía, planeación y una alta dosis de cultura ciudadana, es posible. Todo dependerá de lo que digan las pruebas piloto, de las que por ahora el IDRD prefirió abstenerse de hablar.



María Paula Garzón Olaya

Especial para EL TIEMPO

