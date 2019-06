Lo que está en juego entre partidos de izquierda a la Alcaldía

Tras el anuncio que hicieron el viernes pasado de buscar un acuerdo programático que les permita limar las diferencias y tratar de llegar unidos a la alcaldía de Bogotá, las cinco fuerzas de centro izquierda y de la izquierda radical acordaron que el 5 de julio van a decidir si la candidatura única se hace por encuesta, consulta, consenso o por algún otro mecanismo que les garantice el camino al palacio Liévano.

Allí están Claudia López –de la Alianza Verde, partido de centro izquierda–, que hoy lidera de lejos las encuestas, y Luis Ernesto Gómez, de Activistas, también de la misma línea.



De otro lado se encuentran los de la izquierda radical: Celio Nieves Herrera, del Polo Democrático, y Hollman Morris Rincón, aspirante del Movimiento Alternativo Indígena y Social (Mais).



El quinto es el exsecretario de Integración Social de la pasada administración, Jorge Rojas, quien cuenta con el respaldo de la Unión Patriótica y la Colombia Humana.



Para poder superar las diferentes posiciones que tienen, van a realizar cuatro foros sobre seguridad, paz, convivencia y cultura ciudadana; el segundo, sobre medioambiente y desarrollo sostenible; el otro es sobre educación, salud e inclusión social, y el último, acerca de movilidad y transporte. Ellos esperan que con la participación ciudadana, de allí salga un programa de gobierno concertado.



Sin embargo, el camino que les queda no es fácil, como quedó en evidencia el viernes pasado por varios hechos que llaman la atención.



El primero de ellos tiene que ver precisamente con la posición acerca del metro elevado. Durante su intervención, el petrista Rojas dijo que “los cinco precandidatos tenemos una visión clara sobre el tema del metro. El mejor metro para Bogotá es el metro subterráneo”, señaló.



Esta contundente afirmación en la plaza de Bolívar no cayó bien entre los verdes, que se han quejado por los intentos del petrismo de tratar de imponer sus criterios políticos e ideológicos en este tipo de discusiones. De inmediato, en la misma rueda de prensa, López le salió al paso, rectificó a Rojas y aclaró que a hoy no existe ningún acuerdo sino una intención de voluntades.

Render de cómo se vería el Metro en Bogotá, según los planes de la actual administración. Foto: Cortesía

“Que nuestra opinión, como lo hemos dicho de diferentes maneras, es que el metro subterráneo sería el ideal desde el punto de vista social y urbanístico; esa opinión la compartimos, pero qué hacer frente al proceso concreto que va avanzando. En eso tenemos diferencias”, dijo López.



Como lo ha ratificado en diferentes escenarios, si el metro elevado se deja firmado, ella seguiría adelante con este proyecto, aunque no descarta por completo la posibilidad de negociar un tramo subterráneo por la Caracas. Y en este punto es donde radica la mayor diferencia con el ala radical de la izquierda, que a todas luces se opone a esa construcción.

Además, López ha propuesto la una segunda línea de metro elevado que vaya por Engativá y Suba.

Claudia López, una de las candidatas a la Alcaldía de Bogotá. Foto: Cortesía

Por esta razón, algunos radicales de izquierda temen que López y los verdes quieran imponer su estilo y su programa de gobierno, más aún cuando en la consulta para ediles la Alianza Verde demostró una participación de 94.700 ciudadanos, cuatro veces más que la del año 2015. De hecho, cuando se conocieron estos últimos resultados, López advirtió que si así les fue con ediles, “esperen a ver lo que va a pasar en el Concejo”.



Otro hecho político que evidencia el distanciamiento existente es la ausencia, en la rueda de prensa, de Hollman Morris, quien, aunque estaba informado y respaldó el acuerdo de voluntades, no apareció.



En la más reciente encuesta de intención de voto que se dio a conocer el viernes pasado en la emisión del noticiero CM&, y fue aplicada a 626 personas por el Centro Nacional de Consultoría (CNC), Claudia López aparece con el 32 por ciento de las preferencias, seguida por el aspirante independiente y exsenador por Cambio Radical Carlos Fernando Galán, con el 19 por ciento.



Al sumar la intención de voto de los otros aspirantes de la izquierda, son seis puntos. La pregunta es si son suficientes para definir la alcaldía.



Ficha técnica: Persona natural o jurídica que la realizó: Centro Nacional de Consultoría S.A./Persona natural o jurídica que la encomendó: CM& / Fuente de financiación: CM&/ Universo en estudio: mujeres y hombres mayores de 18 años de todos los niveles socioeconómicos de la zona urbana de Bogotá / Diseño de muestreo: probabilístico y estratificado con selección de encuestados por muestreo aleatorio simple. Los niveles socioeconómicos de las viviendas de los encuestados se consideraron como estratos estadísticos. La investigación utilizó la base maestra (un gran directorio telefónico) del Centro Nacional de Consultoría como marco de muestreo / Tamaño de muestra: 626 encuestas / Margen de error y nivel de confianza: margen de error de muestreo de 3,9 %. Confiabilidad de 95 % / Temas a los que se refiere: intención de voto por los candidatos a la alcaldía de Bogotá / Preguntas que se formularon: 2 preguntas / Periodo trabajo de campo: 12 a 14 de junio de 2019 / Técnica de recolección: encuesta telefónica en hogares /

Nota: el Centro Nacional de Consultoría se encuentra inscrito en el registro de encuestadores del Consejo Nacional Electoral.