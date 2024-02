'Es una pena de muerte': Jhonier Leal habla tras condena por crimen de madre y hermano

Tras más de dos años de que se cometiera el homicidio de Mauricio Leal y su madre Marleny Hernández Tabres, finalmente este lunes se dio el fallo condenatorio en contra de Jhonier Rodolfo Leal Hernández, hermano e hijo de las víctimas.



Durante la audiencia de este 26 de febrero, la Fiscalía entregó pruebas suficientes para que una juez determinara la responsabilidad de Jhonier en el homicidio y modificación de la escena del crimen, por lo cual se pidió la condena máxima, que corresponde a 60 años de prisión.



Al respecto, Jhonier se pronunció ante el estrado y reiteró su inocencia, así como su inconformismo por el fallo condenatorio.

"Se demostró más allá de toda duda razonable que el único asesino de su madre y hermano es el señor Jhonier Leal Hernández", dijo el fiscal del caso, Mario Burgos, luego de presentar las múltiples pruebas encontradas en el homicidio de Mauricio y Marleny, y por medio de las cuales se identificó el lugar preciso del crimen, la ventana de tiempo de muerte, entre otros aspectos importantes.



Por lo anterior, la Fiscalía pidió una pena de 60 años en contra de Jhonier Leal por su responsabilidad en el doble homicidio que tuvo lugar en noviembre de 2021, en zona rural de La Calera.

Mauricio Leal, Marleny Hernández y Jhonier Leal. Foto: Archivo particular.

Tras escuchar y observar las evidencias, así como la petición de Burgos, la juez 55 de conocimiento entregó el sentido de fallo condenatorio por homicidio en contra del señalado, siguiendo la solicitud de la Fiscalía sobre la pena máxima.

Luego de conocer el sentido de fallo, Jhonier pidió la palabra. Ante el estrado y los presentes, el condenado expresó que no estaba de acuerdo con la pena y reiteró su inocencia.



"Señora Juez, bueno, obviamente no estoy de acuerdo con el fallo que están dando, siempre me voy a proclamar inocente", afirmó Leal.



Luego señaló que la pena máxima, en su caso, es como una pena de muerte: "Para mi edad una pena de esas prácticamente es una pena de muerte, es no salir nunca de la cárcel".



Jhonier Leal a la izquierda, Mauricio Leal a la derecha. Foto: Redes Sociales

Ahora, se está a la espera de que se lleve a cabo una nueva audiencia para determinar la pena. Esta fue fijada para el viernes 14 de junio del presente año, a las 9 a.m., entre tanto, el acusado seguirá recluido en centro carcelario.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

