Lo que debe saber para pagar el impuesto vehicular

De manera escalonada, el Distrito organizó el pago del impuesto vehicular en Bogotá, con el fin de evitar aglomeraciones y confusiones a la hora de ponerse al día con este tributo. Desde este lunes, y hasta el 16 de julio, dicho pago tendrá en la ciudad un descuento del 10 por ciento para los dueños de vehículos y motocicletas que hagan esta diligencia.

El orden para pagar el impuesto dependerá de la terminación del número de la placa del vehículo. Por ejemplo, este 12 de julio, el turno fue para los dueños de vehículos cuyas placas terminaran en 0 y 1. Siendo así, los turnos para recibir el descuento serán de la siguiente manera:



13 de julio: vehículos de placas 2 y 3.

14 de julio: placas 4 y 5.

15 de julio: placas 6 y 7.

16 de julio: placas 8 y 9 y motocicletas que terminen en letra.



La Secretaría de Hacienda habilitó su página web para que los contribuyentes hagan el pago y eviten largas filas en las entidades bancarias autorizadas para hacer el trámite. Sin embargo, ciudadanos han dado el reporte de que, al tratar de hacer el pago, se encontraron con la plataforma caída.



EL TIEMPO consultó a la cartera para aclarar el inconveniente, la cual aseguró que el suceso duró un poco más de una hora por la alta congestión de contribuyentes que, incluso sin tener el turno correspondiente hoy, se adelantaron para hacer el pago.

El Distrito dará un 10 por ciento de descuento. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

Hacienda recuerda que, si bien el turno escalonado para pagar con descuento hasta el 16 de julio es pedagógico (no se le vence el descuento si no alcanza a pagar el día correspondiente), es importante seguir la fecha de turno según la placa para evitar estas congestiones.



El plazo máximo para presentar la declaración del impuesto vehicular es hasta el viernes 27 de agosto. Pero a partir del 17 de julio, y hasta el último día del plazo del pago, no aplicará el descuento del 10 por ciento, aunque no habrá intereses por mora en este periodo.



Si no se hace durante las fechas establecidas, la sanción por el pago fuera de tiempo será del 1,5 % por fracción del mes del retardo sobre el valor del impuesto.



Sumado a ello, si declara, la Secretaría de Hacienda recuerda que a la hora de pagar el impuesto de su vehículo, tendrá que hacerlo en su totalidad, pues no habrá posibilidad de hacer pagos parciales ni por cuotas.



REDACCIÓN BOGOTÁ. EL TIEMPO.

