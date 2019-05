'Lo que acaba de pasar con la 7ª es grave para el Estado de Derecho'

Luego de la decisión de un juez de dejar en el limbo la construcción de la troncal de la carrera 7a., el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, dijo que esa es una decisión que va a generar incertidumbre jurídica en el país.

"Con esta decisión no hay estado de derecho y cualquier juez puede parar una obra en el país", dijo el mandatario.



Aclaró que este proyecto tiene diseños de fase III, es decir de detalle, mientras que otras obras que se hacen por Alianzas Públicos Privadas(APP) y de 4G "se contratan con fase II de factibilidad".

Peñalosa criticó la decisión del juez al señalar que "resultó que él sabe más sobre el diseño de un puente que las firmas que más saben de ingeniería en el país", al referirse a las firmas Ingetec y Integral.



Al consultarle sobre la forma como el juez revisó en Google Earth la zona en discusión, Peñalosa aclaró que el proyecto amplía la acera de 60 centímetros a 1,75 centímetros:



"Estamos convencidos que -en la decisión del juez- no hay una sustentación legal y técnica sólida. Son proceso que toman mucho tiempo y estamos ante un sistema que pude tomar meses", señaló.



Planrteó que este caso sería "el uso de lo más sagrado que puede tener una sociedad, que es la justicia, con fines de interés político", dijo el alcalde.



En este sentido precisó que algunos candidatos anunciaron el sentido del fallo en algunos medios de comunicación, lo que dejaría entrever los intereses particulares y políticos en esta decisión.



Sobre la posición del juez de desestimar los estudios de suelos del año de 2006, dijo que eso refleja la falta de argumentos técnicos para frenar la obra. "Vamos a llevar a cabo las acciones que permitan a la justicia hacer prevalecer el interés general sobre el particular", precisó Peñalosa.



Esta reacción de Peñalosa se da luego de que este martes 21 de mayo, el juez 49 administrativo de oralidad no solo ratificó la decisión que había tomado el 23 de abril, cuando ordenó suspender la adjudicación de la licitación de la Troncal de TransMilenio por la carrera 7ª., sino que pidió hacer modificaciones técnicas y económicas del proyecto.



El juez Jorge Luis Lubo Sprockel dice que "no se cuenta con los debidos y completos estudios del suelo y geotecnia para la construcción de los dos puentes" que se van a construir sobre la calle 85, que están ilustrados en la imagen que acompaña esta nota.



La Acción Popular fue interpuesta por los vecinos del edificio Altos de la Cabrera, que según la información oficial, habría sido construido en la zona de reserva vial, tal y como lo informó EL TIEMPO el pasado 3 de mayo.



En este sentido lo que deberá aclararse es si fue el edificio el que no respetó la reglamentación en temas como los andenes que debe ser de 3,5 metros de ancho, según el juez, pero que con la construcción del proyecto de TransMilenio quedaría entre 1,70 y 2,40 metros.



El juez Lubo Sprockel advierte que el espacio público frente al edificio Altos de la Cabrera es de 60 centímetros de ancho. Esto evidenciaría que el edificio habría invadido la zona de reserva vial.



TM por la 7ª es un corredor vial con renovación urbana en la que se espera invertir 2,3 billones de pesos, que reducirá a 50 minutos los viajes, generaría 40.000 empleos directos, más de 400.000 metros cuadrados de espacio público y una ciclovía de 11 kilómetros.



La obra, en la que se viene trabajando desde hace tres años, busca conectar la estación Museo Nacional en la calle 32 con la calle 200, en el norte de la ciudad en 8 contratos.



Ahora quedó paralizada por la decisión del juez que dice haber encontrado argumentos de ingeniería para frenar su adjudicación.



Esto genera además incertidumbre entre los contratistas, los ciudadanos y en general con el desarrollo de obras claves para Bogotá.



La troncal de TransMilenio por la 7ª estaba para ser adjudicada el 2 de mayo y ya ha sufrido varios tropiezos por esas decisiones legales.



"En estos momentos tenemos dos obras frenadas: TransMilenio por la 7ª y el parque San Rafael. Estos darán más de 30 mil empleos y acudiremos a todas las instancias para lograr que prevalezca el interés general sobre el particular", precisó el mandatario.