Lo positivo y lo negativo de la jornada de protestas en Bogotá

Opiniones hay de todas, a favor y contra. Estos son los aspectos positivos y negativos que dejaron las jornadas de protestas del martes 21 de enero en Bogotá. Hubo movilizaciones ordenadas y respetuosas de la autoridades pero también actos de vandalismo que terminaron por destruir, otra vez, el mobiliario urbano de la ciudad.

Lo positivo

De 20 manifestaciones solo en cuatro fue necesaria la presencia del Esmad



En la ciudad se realizaron este martes un total de 20 manifestaciones. Las más multitudinarias se llevaron a cabo en la carrera 7.ª y la avenida Eldorado. Cientos de personas marcharon en paz e incluso realizaron presentaciones artísticas que buscaban explicar el motivo de sus movilizaciones. Cabe resaltar que para el número de protestas que se registraron durante la jornada, el hecho de que solo haya sido necesaria la presencia del Esmad en cuatro de ellas es destacable.

El papel del diálogo

​

El diálogo permanente por parte de los gestores de convivencia y hasta del propio secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, fue algo positivo, incluso reconocido por los mismos ciudadanos. La dinámica que muestra el gobierno distrital es otra pero, según la misma alcaldesa Claudia López, tomará tiempo para que la ciudadanía lo entienda.

Los gestores de convivencia fueron de vital importancia durante la jornada de protestas. Foto: Néstor Gómez

No se estigmatizó la protesta

​

La administración aseguró que uno de los logros más significativos de la jornada es empezar a no estigmatizar a quienes protestan y a que la ciudadanía no tenga que ver a una ciudad capital militarizada o en toque de queda.



Los buenos actos de los estudiantes y ciudadanos

​

Varios ciudadanos mostraron su cultura ciudadana durante las jornadas. Apoyaron a los policías y rechazaron los actos protagonizados por los encapuchados. Por ejemplo, un hombre que se movilizaba en la avenida Boyacá y a quien le rompieron el espejo de su carro, fue ayudado por unos estudiantes que hicieron vaca para ayudarlo.

Lo malo

Bloqueos tempranos

​

Desde las 4:30 de la madrugada hubo notificaciones de bloqueos en TransMilenio. No se respetó el derecho a la movilidad de los ciudadanos. Las personas que querían llegar a sus labores diarias, universidades y colegios no encontraron transporte debido a sujetos que decidieron obstaculizar las vías.

Vandalismo rampante

​

A pesar de que se aplicó la estrategia divulgada por la alcaldesa Claudia López que, entre otros aspectos, busca evitar la participación del Esmad en las protestas y mejor buscar salidas dialogadas al conflicto, la violencia en dos puntos de la ciudad fue tal que fue necesaria la presencia de la Fuerza Disponible de la Policía. Un grupo de encapuchados intentó vandalizar el sistema y agredió con piedras a los uniformados en la localidad de Suba. A raíz de esto se activó el último recurso disponible, el Esmad que, finalmente, controló la situación. En la troncal de Banderas, donde se incendiaron llantas, se agredió a la Fuerza Pública y también tuvo que intervenir el Esmad. A lo largo del día, 86 personas tuvieron que ser llevadas al Centro de Traslado por Protección (CTP). Tres de ellas fueron judicializadas.

Hasta locales comerciales fueron afectados por en vandalismo. El almacén Only, en el centro, fue uno de ellos. Foto: Mauricio Moreno

Policías heridos

​

En total, hubo cuatro policías heridos, uno de ellos fue el coronel John Jairo Urrea, comandante de la estación de Suba, a quien le dieron 20 días de incapacidad. También hubo protestas en el sector de Banderas con las Américas, en Kennedy, donde otro uniformado resultó con lesiones.

Toda una batalla campal vivieron ayer los policías en pleno centro de Bogotá. Foto: Néstor Gómez

TransMilenio, otra vez el más damnificado

​

Varias estaciones de TransMilenio fueron semidestruidas. En total, 77 buses fueron vandalizados, 32 zonales y 45 troncales. También sufrieron daños 19 estaciones del sistema TransMilenio. En la troncal de Suba pintaron grafitis y rompieron vidrios en La Campiña y en Suba. En Alcalá los vándalos pintaron la taquilla y en la troncal de la calle 26 las estaciones Recinto Ferial, Salitre El Greco, Gobernación, El Tiempo y avenida Rojas fueron afectadas por la rotura de vidrios y pinturas. En la calle 80, en las estaciones Ferias, Granja y Avenida 68 también hubo daños de consideración. Otras de las troncales que más sufrieron los daños de los vándalos fueron Américas y Eje Ambiental. En la mayoría de sus estaciones hubo vidrios rotos. Por último, varios de estos vehículos intentaron ser destruidos e incendiados, hecho que calificó de “inaceptable y peligroso”.

Varias estaciones de TransMilenio sufrieron la rotura de sus vidrios. Foto: Aura Saavedra

Demoras en la atención de puntos calientes

​

Se presentaron demoras a la hora de reaccionar. En el caso de Suba, por ejemplo, una atención más oportuna del Esmad hubiera evitado los policías heridos. Las imágenes de los agentes siendo golpeados se viralizó y esto generó duras reacciones entre la ciudadanía y entre quienes consideran que el protocolo de la Alcaldía “se estrelló contra la realidad”, como señaló Daniel Mejía, exsecretario de Seguridad, en uno de sus trinos.



Pocos avances en las investigaciones

​

Uno de los reparos de la alcaldesa Claudia López cuando la cuestionan por el vandalismo en las protestas en la carencia de resultados significativos a las investigaciones por parte de la Fiscalía General de la nación. Dijo, entre otras cosas, que ya es hora de que la ciudadanía sepa quiénes están detrás de los grupos violentos que atentan en contra del derecho a la protesta social.

REDACCIÓN BOGOTÁ

¿Usted qué opina de esta situación?

Escríbanos a carmal@eltiempo.com