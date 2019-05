Lo bueno y lo malo de las cámaras de seguridad

Para reducir el número de delitos y mejorar la percepción de inseguridad en Bogotá, que es una de las principales preocupaciones de la ciudadanía, las autoridades han implementado varias acciones y han planteado metas con indicadores claros. Una de esas estrategias es la instalación de miles de cámaras de seguridad en puntos estratégicos de todas las localidades de la capital del país.

En el plan de desarrollo de la actual Administración Distrital se planteó dejar en funcionamiento 4.000 dispositivos de estos, después de que en el 2015 se recibieron 577, de los cuales solo 302 estaban operando.



De acuerdo con cifras de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, a ocho meses de terminar el periodo de Enrique Peñalosa se han incorporado más de 3.600 cámaras y esperan dejar listas 5.000, mil más que las proyectadas inicialmente.



En reciente conversación con EL TIEMPO, el general Hoover Penilla, comandante de la Policía de Bogotá, señaló que, teniendo en cuenta las cámaras de particulares, ya son más de 5.000 las que están distribuidas por toda la ciudad.



Además de ser elementos que disuaden al delincuente para que no cometa una fechoría, las cámaras de vigilancia han generado importantes aportes en materia de lucha contra el crimen.



Uno de ellos es, por ejemplo, que el esclarecimiento de homicidios pasó de 25 a 30 por ciento en los últimos años en Bogotá, y también la desarticulación de bandas delincuenciales a través de seguimientos hechos con imágenes de estos dispositivos.



Sin embargo, pese a los aportes de esta estrategia, hay un elemento adicional que tiene que ver con el tipo de imágenes que logran captar las cámaras: la propagación de estas a través de distintas plataformas (noticieros de televisión, redes sociales, etc.) y el impacto que tienen en la construcción de la percepción negativa de seguridad entre la ciudadanía.



Precisamente, la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), en su encuesta del segundo semestre del 2018 sobre victimización y percepción de seguridad, preguntó sobre la principal fuente de información que permite formar una opinión frente a los temas de seguridad.



Un 44 por ciento de los encuestados consolidan su sensación de inseguridad por lo que ven en los noticieros de televisión, que suelen usar en sus reportes imágenes de hurtos y asesinatos que provienen de cámaras de seguridad de las autoridades o privadas. El 19 por ciento lo hace por una experiencia personal; 13 %, por el voz a voz; 13 %, por redes sociales y el restante, por otros medios.



“El 60 por ciento de los encuestados se sienten inseguros, y este indicador viene subiendo, mientras que la victimización (que es la persona que ha sido víctima de algún delito) permanece estable o incluso va bajando. Es decir que hay una falta de correspondencia entre las cifras criminales y la percepción”, manifestó Patricia González, vicepresidenta de articulación público privada de la CCB.

El rol de los medios

Así las cosas, aunque no directamente, se está culpando a los noticieros de los diferentes medios televisivos de aportar gran parte de la percepción de inseguridad, que la alcaldía de Enrique Peñalosa había planteado en su plan de desarrollo bajar al 45 por ciento, pero que hoy se encuentra en un 61 por ciento.



Sin embargo, editores de algunos de estos programas manifestaron que la responsabilidad de lo que ocurre en la ciudad no es de ellos y que no pueden dejar de informar sobre lo que sucede en las calles.

Momento en que dos delincuentes roban a una mujer en el sur de Bogotá. Foto: Imagen cortesía Mebog

Insistieron en que la labor periodística consiste justamente en esto y que así como suceden situaciones desafortunadas que son registradas, se hace lo mismo cuando las noticias son positivas, como ha ocurrido por ejemplo con la histórica disminución de homicidios que se está registrando en Bogotá.



Por último, explicaron que lo que se puede leer de la encuesta de la Cámara de Comercio de Bogotá no es que la ciudadanía se entere exclusivamente por televisión de temas de seguridad; “del mismo modo, lo hacen en lo relacionado con salud o con política, porque la televisión es lo que más se consume”.



Pero lo cierto es que produce más impacto un crimen casi que en vivo y en directo que una cifra estadística.



Andrés Preciado, consultor del Centro de Análisis Político de la Universidad Eafit, coincidió en que no se trata de ocultar información o de cercenar la libertad de prensa a la hora de informar sobre la seguridad ciudadana, pero entre otras medidas sugirió que los medios realicen un ejercicio de contextualización más amplio a la hora de informar sobre un hecho en específico.



“Por ejemplo: a la hora de reportar un hurto en la zona norte de Bogotá, es importante decir qué tanto hurtan en ese sector y qué tanto representa en los hurtos en general en la ciudad. Lo que pasa es que se pierde el contexto de la noticia, y ese hecho se convierte en una situación alarmante para la ciudad”, advirtió Preciado.



Patricia González, de la CCB, hizo una reflexión similar al mencionar los casos recientes de hurtos de bicicletas. Según ella, estos han tenido un impacto mediático importante.



“Uno siente que hay un incremento en este tipo de hechos cuando en realidad no es así”, señaló al recordar que el hurto de estos vehículos, en el primer trimestre de este año, bajó en un 2,1 por ciento, en comparación con el mismo periodo del año anterior.



El secretario de Seguridad, Jairo García, propuso consolidar una mesa en la que medios y autoridades aborden esta situación.



“Tenemos que tener un debate más amplio sobre el rol de los medios en la construcción de la percepción, para que lo hablemos de manera amplia y constructiva, pero lo más importante es que la percepción hace parte de la política pública”, precisó el funcionario.



Finalmente, Preciado señaló que es importante que las imágenes de cámaras de seguridad que hacen parte de la cadena de custodia no salgan de allí.



El general Hoover Penilla reconoció que esto es algo en lo que tiene que trabajar la Policía de Bogotá, ya que mucho de este material sale de la institución sin ningún tipo de autorización.

La realidad frente a la percepción

Las cifras de la Secretaría de Seguridad dejan en evidencia que el número de hurtos a personas sigue creciendo. Solo en el primer trimestre de este año hubo 29.603 casos, 6.486 más que en el mismo periodo del año pasado.



Sin embargo, los mismos indicadores revelan que, por ejemplo, el hurto de residencias ha bajado en un 22,3 por ciento. Igualmente lo han hecho los robos de bicicletas, con un 2,1 por ciento menos, y, aunque muy poco, lo mismo sucede con el hurto de celulares, que se redujo en un 1,5 por ciento durante el primer trimestre del 2019 en comparación con el mismo lapso del 2018.



ÓSCAR MURILLO MOJICA

Redactor de El Tiempo

En Twitter: @oscarmurillom