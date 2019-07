Lo apuñalaron por robarlo cuando esperaba un bus en Teusaquillo

Andrés Malaver salió la noche de este domingo de su casa, ubicada en el barrio Armenia, en la localidad de Teusaquillo, rumbo a una obra de teatro en el norte de la ciudad. Se dirigió al paradero del Sitp ubicado en la calle 32 con carrera 19, para esperar un bus.

Para asegurarse de que iba a tomar la ruta correcta, sacó su celular. Eran las 7:30 de la noche. A su lado había una mujer, de la tercera edad, también esperando transporte. Según lo que le relató Andrés a este diario, su error fue a ver sacado su teléfono móvil.

"Cuando saqué el celular ya me habían visto, vieron cuando lo guardé, di papaya, pero igual tenían la intención de robarme a mí o a la señora, pero como vieron mi teléfono se me vinieron", contó.



Tres hombres, cada uno con un puñal, lo intimidaron, y uno de ellos lo atacó en la espalda. Le quitaron la chaqueta, donde estaba el celular, y, tras dejarlo herido, huyeron. Andrés, sangrando, buscó ayuda. Varios jóvenes que estaba cerca de una universidad ubicada en el sector lo auxiliaron, le trataron de contener la sangre mientras llegaba alguna autoridad.



Minutos después arribó una van de la Policía de Bogotá y lo trasladó a un centro asistencial, donde le atendieron la herida, le tomaron once puntos y, por fortuna, le indicaron que ningún órgano vital había si alcanzado.

Andrés Malaver resultó herido en su espalda. Le tuvieron que tomar once puntos. Foto: Archivo particular

Malaver, un diseñador gráfico de 45 años, comentó que una de las jóvenes que lo ayudó le dijo que cuadras más adelante la Policía había capturado a tres sujetos, pero en su mente solo estaba que le atendieran la herida.



"No he puesto ninguna denuncia todavía, estoy recuperándome. Esto pasó apenas a dos cuadras de mi casa, es una zona donde están robando mucho", relató.



Según cifras de la Secretaría de Seguridad, en la localidad de Teusaquillo el hurto a personas ha aumentado un 11,7 por ciento. Mientras que en el primer semestre del 2018 hubo 3.310 casos, en el mismo periodo del 2019 fueron 3.696, 386 casos más.



BOGOTÁ

EL TIEMPO

Twitter: @BogotaET