Teniendo en cuenta que se vienen días de fuertes lluvia, bajo el lema 'Que llueva conciencia para que Bogotá no se inunde', la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) entregó a la ciudadanía una serie de recomendaciones para prevenir emergencias durante los días de de invierno.



Según la EAAB, las siguientes acciones podrán prevenir el taponamiento de las redes internas de las viviendas y de los drenajes de las vías:



1. No taponar los sumideros (estructuras que recogen el agua lluvia en las calles) con

escombros u objetos que impidan recolectar normalmente el agua lluvia.



2. Al barrer el frente de las casas, se deben recoger los residuos y la basura en bolsas bien cerradas y no las deposite cerca de los sumideros.



3. Tenga en cuenta los horarios indicados por el consorcio de aseo para sacar la basura.



4. No arroje grasas o aceite de cocina usado a los sumideros, ni a los sifones internos de las viviendas.



5. Los preservativos, toallas higiénicas, pañitos húmedos o pañales arrójelos a la caneca, nunca al sanitario.



Lluvia en bogota por la av. Dorado entre las cra. 50 y la av. cali. Foto: Milton Diaz / EL Tiempo

La EAAB informó también que actualmente se adelantan cuatro acciones de prevención y mitigación de la vulnerabilidad por lluvias entre las cuales están: la construcción de nuevas redes para ampliar la capacidad de drenaje, las labores de mantenimiento preventivo y de puntos críticos, el fortalecimiento de la capacidad operativa y acciones de pedagogía con la ciudadanía para el buen manejo de las basuras y desechos.



Por eso, se han renovado y construido 316 kilómetros de redes locales de alcantarillado pluvial y sanitario para ampliar la capacidad de drenaje en la ciudad. Estas nuevas tuberías y estructuras de drenaje permiten disminuir los eventos de inundaciones.



Durante el pasado puente festivo del 20 de marzo se reportaron 36 emergencias en Bogotá. Foto: Néstor Gómez / El Tiempo.

En cuanto a los operativos preventivos, se concentran en puntos críticos y lugares de alto impacto próximos a universidades, zonas de comercio, plazas de mercado y áreas de esparcimiento (Galerías, Zona T, Zona G y sector de la Avenida Primero de Mayo con Boyacá). Además, cerca de 400 personas, entre ingenieros, inspectores y personal operativo están alerta para apoyar las contingencias durante el periodo de lluvias.

REDACCIÓN BOGOTÁ

