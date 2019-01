¿Llegó la hora de ponerles placa delantera a las motos?

Las motocicletas tendrían una ventaja frente a los carros al momento de ser sancionadas con una multa tomada desde una cámara, ya que estas no tienen placa delantera y en la mayoría de los casos estos dispositivos toman la imagen de la parte frontal de los vehículos para registrar la infracción.



Cifras de la Secretaría de Movilidad indican que durante el 2018, con la ayuda de las cámaras y desde el Centro de Gestión del Tránsito (CGT), se impusieron 9.442 comparendos a motociclistas y 159.651 a carros particulares. De estos datos surge la inquietud de algunos expertos, de si es necesario o no poner una placa delantera a las motos para regular estas infracciones y brindar seguridad a los usuarios de estos vehículos.

EL TIEMPO analizó el tema y preguntó a Ministerio de Transporte sobre qué tan viable es tomar esta medida.



“La idea es buena porque pone en igualdad de condiciones a vehículos y a las motos”, asegura María Fernanda Ramírez, profesora del centro de estudios de Vías y Transporte de la Escuela Colombiana de Ingeniería. “La información en la placa es indispensable para fortalecer las normas”, agregó la docente.



Sin embargo, sostiene que una de las preocupaciones es que los motociclistas podrían sufrir lesiones al momento de un accidente, pues la placa podría herirlos. “En Chile la ley las exigía hasta hace cuatro años, pero quitaron el requisito por seguridad en caso de choque”, detalló Ramírez.

Álvaro Rodríguez, investigador en ingeniería de transporte de la Universidad de los Andes, va un poco más allá y asegura que es necesario equiparar los requerimientos de las motos con las del resto de los vehículos. “Y eso hace referencia no solamente a lo del número de placa, sino también a otros temas como el pico y placa, el pago de peajes, requerimientos de seguros y demás”, puntualizó.



El Ministerio de Transporte señaló que este tema se ha discutido, pero actualmente no se encuentra sobre la mesa. “Hoy las cámaras toman registro tanto por la parte delantera como de la trasera tanto de vehículos como de motos”, aseguró esta cartera.



En Bogotá, según el Distrito, hay instalados 37 de estos dispositivos en toda la ciudad y se denominan cámaras salvavidas.



Quienes están en total desacuerdo son los motociclistas. “De implementarse, solo sería para sacarnos plata en comparendos. No tiene otra razón. Hoy, además de la placa trasera tenemos marcado el casco”, dice Miguel Forero, director del grupo SOS Motocultura.

¿Y los chalecos?

Otro tema que está en la agenda pública desde hace unos meses es el de la posibilidad de que los motociclistas usen nuevamente chalecos para su identificación. Aunque esta medida de usar esta prenda con el número de placa rigió entre 1999 y el 2005 en la ciudad, el Congreso de la República decidió quitarla al sustentar que era un gasto oneroso para los motociclistas.



Aunque hoy, según el Ministerio de Transporte esta medida de usar un chaleco reflectivo está vigente entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana, esta prenda no tiene el número de la placa.



Para el caso de Bogotá por ahora no se ha contemplado la posibilidad de tomar esta medida, y de hacerse, deberá ser en conjunto por las secretarías de Movilidad y Seguridad.

Legalización de Uber y Picap en el limbo

Después de la publicación que hizo ayer EL TIEMPO sobre la llegada del mototaxismo en Bogotá, se le preguntó al Ministerio de Transporte sobre las plataformas que son usadas para este tipo de transporte, como Uber y Picap. Esa cartera señaló que son ilegales y desde el 2016 está en curso una demanda contra alguna de ellas.



Sobre Picap agregó que es ilegal ya que presta servicio de transporte en moto, vehículo que no es homologable para la prestación de servicio de pasajeros. “Esta plataforma toma funciones que son propias del Ministerio, como la aplicación de tarifas y la homologación de vehículos. Se le preguntó al Mintic sobre este tema, pero no se obtuvo respuesta.



