Minga ya llegó a Bogotá y se albergará en el Palacio de los Deportes

La alcaldesa de Bogotá Claudia López le dio la bienvenida oficial a la Minga indígena en el Palacio de los Deportes, donde se albergarán durante su estadía en la capital.



Se escogió esta sede por ser el lugar más bioseguro. En caso de que se superen las 7.500 personas, se habilitará también el Parque de Los Novios.

En el lugar hay dispuestos funcionarios de varias entidades: Salud, Movilidad y Seguridad para que los indígenas tengan toda la atención que requieren no solo para lo que será su movilización, sino para tener atención en salud en el marco de la pandemia por el covid-19.



Se les respetarán todo los tratamientos que ellos quieran hacer en medicina tradicional y en los espacios adecuados. Además, habrá una zona de atención ancestral. "Esta es una minga. Ellos tienen sus tradiciones, y eso prima", dijo López.



También habrá representantes de varias comunidades indígenas, quienes serán mediadores durante su estadía. La mandataria dijo que todo está organizado por resguardos.

"Del bolsillo de los bogotanos hemos sacado (dinero) para atender a la minga, pero ellos llegan a la capital por la imposibilidad de llegar a acuerdos con el presidente Iván Duque". Agregó que no hay que estigmatizarlos.

Respondiendo a una pregunta sobre el pronunciamiento de algunos uribistas por la marcha de la minga, López dijo que, así como se les respetó a ellos el derecho de marchar por su líder cuando estaba preso, los indígenas pueden hacer lo propio por sus derechos.



Hay baterías listas para el lavado de manos. Foto: Alcaldía de Bogotá

También dejó claro que los marchantes se comprometieron a no bloquear la movilidad en la ciudad. "La vida debe respetarse, la de los jóvenes y la de los líderes indígenas", dijo López.

El Acueducto de Bogotá estará a cargo de abastecer de agua potable a los visitantes durante el tiempo que estén en el Palacio de los Deportes, así como parqueaderos habilitados para los carros en los que están siendo transportados. Desde PMU se manejarán la accesibilidad, seguridad, movilidad y salud.



La llegada de la comitiva será por la NQS, pasando por la calle 63 hasta el parqueadero del estadio El Campín. La ruta de la manifestación no está confirmada, pero sería por carrera 50, pasando por la calle 26 hasta la Plaza de Bolívar.

Este es el campamento ancondicionado para recibir a la minga. Foto: Alcaldía de Bogotá

Hay que recordar que esta decisión se tomó luego de fuertes pronunciamientos, no solo de la mandataria local sino del secretario de gobierno Luis Ernesto Gómez.



“Nos parecía mejor recibir la minga de común acuerdo con el Gobierno Nacional, como un gesto para aliviar tensiones. No quisieron. @Bogota se encargará, los recibirá y, como siempre, acordará con las organizaciones sociales, garantías para su movilización pacífica”, escribió en Twitter la mandataria.



En el mismo sentido, se pronunció el secretario de Gobierno: “Siempre estará garantizado el espacio público para ejercer los derechos a la protesta, y la mejor forma de que la protesta sea pacífica y sea garantizada es coordinar con quien la organiza”.

Nos parecía mejor recibir la minga de común acuerdo con el Gob Nacional como un gesto para aliviar tensiones.

No quisieron. No hay problema.@Bogota se encargará, los recibirá y, como siempre, acordará con las organizaciones sociales, las garantías para su movilización pacífica. https://t.co/HJJ0P64HV4 — Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) October 16, 2020

Por su parte, Hermes Pete, consejero mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), dijo que seguirán caminando “y mostrándole al país que no somos violentos”. También recalcó que no han sido infiltrados por disidencias de las extintas Farc.

​No se han complicado por la alimentación, son muy precavidos. Hermes Pete dijo que la comida “la aportamos nosotros, sale de nuestras fincas y en cada ciudad y municipio los ciudadanos nos regalan”. Los líderes de la Minga afirman que no hay temor al covid-19, pues esa enfermedad la atacan con la ayuda de médicos ancestrales y plantas medicinales.

La alcaldesa de Bogotá Claudia López le dará hoy a las 11 de la malana la bienvenida oficial a la minga indígena. Foto: Alcaldía de Bogotá

“Marchamos hacia Bogotá para dejarle un mensaje político al país y al mundo y es que en Colombia hay un derramamiento de sangre que no para desde el 9 de abril de 1948”, señaló un indígena del norte del Valle, y agregó que las cifras de los últimos años hablan de asesinatos de campesinos, indígenas, afros, defensores de derechos humanos y hasta reincorporados que firmaron el acuerdo de paz.



Además de movimientos campesinos del suroccidente colombiano, de la caravana hacen parte etnias del departamento del Cauca como la páez, totoró, nasa, yanacona, misak, guambiano, coconuco, kisú, polindara, antiule y los ingas de Piamonte, uno de los municipios más apartados de esa región.

REDACCIÓN BOGOTÁ CON INFORMACIÓN DE NACIÓN

