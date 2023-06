Frida Kahlo fue una artista mexicana destacada por sus pinturas, en las cuales plasmó la intensidad de sus emociones y experiencias. Además, la mexicana es un símbolo de empoderamiento femenino por sus luchas con el arte, la política y la libertad sexual.

En esta ocasión, desde del próximo 12 de julio, Bogotá será el escenario de una experiencia inmersiva y multisensorial sobre la vida de Frida, en la cual conocerá más detalles sobre su vida personal y su legado para el mundo.



En el evento podrá sumergirse en su diario, un texto que revela los últimos 10 años de su vida, conociendo sus pensamientos, memorias, sufrimientos e incluso su relación con el amor.



El portal del evento señala que los asistentes podrán ver sus contribuciones a la intelectualidad de la época, su particular exploración de la feminidad, "su profunda admiración por México y su relación de amor pasional con su esposo y fuente de inspiración Diego Rivera”.



El evento tendrá lugar en Maloka City Hall (Cra. 68d #24a – 51) y puede adquirir sus boletas a través de Tuboleta.com.



Cabe resaltar que, esta exposición ha estado en más países siendo galardonada con más de 10 premios internacionales como: Innovation by Design Award, iF Design Award, Red Dot Design Award.



El recorrido tiene una duración aproximada de 60 minutos. Asimismo, la boleta abarca distintos precios para adultos, niños y estudiantes -el costo varía según los horarios en los que pueda asistir-.



La exposición “Vida y Obra de Frida Kahlo” estará hasta el 12 de septiembre. Para más información puede consultar la página oficial del evento vidayobrafridakahlocol.com.



