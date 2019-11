‘Invito a tener tranquilidad en las marchas del 21’: Enrique Peñalosa

El alcalde Enrique Peñalosa aseguró que se les brindarán todas las garantías a los ciudadanos que quieran participar en la marcha convocada para el próximo 21 de noviembre por sindicatos, asociaciones de jubilados y estudiantes universitarios.



Pero, durante una rueda de prensa que se realizó ayer, fue enfático en advertir que se utilizará la autoridad contra quienes pretendan desestabilizar el orden en el desarrollo de las actividades anunciadas.

Hay que recordar que desde hace algunas semanas varios sectores de la ciudadanía promueven una protestas en diversos puntos de la capital contra lo que algunos llaman ‘el paquetazo económico’ del Gobierno, la corrupción en las universidades, entre otros temas.



“Advierto a cualquiera que tenga la intención de violar las normas o de causar cualquier acto vandálico, que nosotros vamos a utilizar toda la autoridad que nos da la ley para garantizar que se cumplan las normas y que haya orden en la ciudad, y que les garanticemos los derechos no solo a los que marchan, sino a los que necesitan ir al trabajo, a estudiar o a desarrollar cualquier otra actividad y que no quieran participar en la manifestación”, dijo el alcalde Peñalosa.

No obstante la advertencia, dijo que el Distrito también se encargará, eso sí, de garantizar el respeto por los derechos de quienes deseen participar en las marchas no si antes convocar a que se respeten y protejan los derechos de los demás ciudadanos que no deseen participar en las mismas.



“Invito a los ciudadanos a la tranquilidad. Aquí ustedes pueden estar seguros de que tienen unas instituciones que van a garantizar el funcionamiento de la ciudad. Invito a los ciudadanos a que vayan al trabajo, a que los colegios funcionen de manera normal”, dijo el alcalde Peñalosa.



Finalmente, el alcalde Peñalosa afirmó que el Distrito brindará garantías a los ciudadanos que participen en la jornada: “Vamos a acompañarlos, vamos a protegerlos y garantizarles sus derechos democráticos. Pero, asimismo, vamos a garantizarles los derechos a los ciudadanos que no tienen interés de participar en la marcha”.

REDACCIÓN BOGOTÁ

