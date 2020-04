Llamado a padres de familia a evitar filas durante entrega de bonos

Tras el anuncio de la entrega de los bonos de alimentación que cubren los refrigerios escolares, miles de padres de familia se agolparon en los 98 supermercados habilitados para recibir los alimentos, ocasionando largas filas y aglomeraciones en varios puntos de la ciudad.



De nuevo la desobediencia fue la protagonista. Aunque la Secretaría de Educación envió mensajes de texto a todas las familias beneficiarias con la hora agendada y el lugar, cientos de padres llegaron al tiempo desacatando la instrucción.

En Centro Mayor, en el Restrepo, en Suba, en El Tunal y en otros puntos de la capital del país quedó en evidencia la poca conciencia de las personas sobre la pandemia que enfrenta el país.



Por esta razón, la Secretaría de Educación hizo cinco recomendaciones para que los acudientes reciban la ayuda de forma ordenada y cuidando su salud y la de todos los ciudadanos.



La primera es para que los padres o acudientes que recibieron el mensaje de texto con la hora y el lugar en donde deben canjear el bono lleguen puntualmente, ni antes ni después, para evitar las aglomeraciones.



En segundo lugar, en caso de que haya fila, las personas deben mantener dos metros de distancia y evitar el contacto directo al máximo.



La tercera recomendación es que las personas no se demoren haciendo sus compras, para garantizar que estén lo menos posible fuera de sus viviendas.



La secretaría recordó que solo puede ir una persona por familia, pues aplica la norma nacional de la cuarentena. Por último, si el beneficiario no puede asistir a la hora y lugar programados, tiene la posibilidad de enviar un correo electrónico a novedadespae@educacionbogota.gov.co para el reagendamiento, o acercarse al supermercado asignado del 13 al 17 de abril, en horarios que no sean tan concurridos.



Se han inscrito más de 500.000 familias, que recibirán $ 50.000 para cubrir los refrigerios de cuatro semanas. Estos bonos no pueden ser canjeados ni por bebidas alcohólicas, ni por medicinas y tampoco por elementos de aseo.



Si usted necesita esta ayuda, puede inscribirse llenando un formulario en la página web www.educacionbogota.edu.co, y en caso de necesitar orientación, puede llamar a la línea 3241000. Esta información se valida en el Sistema Integrado de Matrícula (Simat).

BOGOTÁ

El Tiempo ​@BogotaET