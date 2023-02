Desde el Banco de Sangre Distrital realizaron un llamado a la ciudadanía para que se acerque a donar sangre y así evitar el desabastecimiento. Según la entidad, desde diciembre las reservas en los bancos han ido reduciendo principalmente por las vacaciones de fin de año, época donde varias personas suelen viajar a zonas tropicales y contraer enfermedades que se transmiten a través de la sangre.



(Lea también: Comparendos falsos: la nueva estrategia de estafa en Bogotá

De igual manera, la lluvia es un factor clave en esta época, ya que, según la entidad, los ciudadanos no pueden donar con síntomas de gripa y durante esas temporadas se multiplican las enfermedades respiratorias.



A pesar de que aún cuentan con reservas suficientes para poder abastecer la ciudad, Patricia Forero, coordinadora del banco, mencionó que cada año, y en especial este 2023, se hace un llamado a cada uno de los donantes de cada grupo sanguíneo para que se acerquen a los puntos de donación.



“Que visiten la página del banco donde les aparecerán los puntos móviles o se dirijan al punto fijo que es en la Secretaría de Salud”, agregó Forero.

Requisitos

- La persona debe pesar más de 50 kilogramos.

- Tener entre 18 y 65 años de edad.

- No estar tomando antibióticos ni antidepresivos.

- No haber tenido o tener actualmente hepatitis B, VIH-SIDA, hepatitis C, sífilis, chagas, paludismo, leismaniasis o alguna otra enfermedad de transmisión sexual.

- No estar con gripa, ni sufrir de tensión alta ni diabetes.

- Que no tenga más de tres horas de ayuno.

- Ausencia de signos, síntomas o antecedentes de alcoholismo, drogadicción, de enfermedades infecciosas transfusionales, así como también de enfermedades crónicas o degenerativas que comprometan la salud del donante y/o del receptor, establecidos por interrogatorio y/o por examen físico.

- Debe avisar si se ha hecho tratamientos de acupuntura o si se ha realizado tatuajes y perforaciones en los últimos 6 meses.

- No estar en embarazo.

- No estar lactando.

- No haber donado sangre en los últimos tres meses.

Facebook Twitter Linkedin

Con 450 mililitros de sangre se pueden salvar hasta tres vidas, dicen especialistas de la Cruz Roja. Foto: Miguel Angel Molina / EFE

Puntos de donación

El día de hoy podrán donar en el punto móvil ubicado en la Autopista norte con calle 185 de 8:00 a. m. a 10:00 p. m. o en el punto fijo en la Secretaría de Salud en la carrera 32 n.° 12 – 81 de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.



Además podrá visitar estos puntos fijos en la ciudad en el siguiente horario: 7:00 a. m. a 5:00 p. m.



1. Clínica Colsanitas S. A.​

Calle 22 b # 66 - 46 piso 4​

Teléfono: 594 8660 - 5948650 - EXT. 5715453 - 5715454



2. Clínica de Marly S. A.​

Calle 50 # 9 - 67 piso 2​

Teléfono: 343 6600 EXT. 1224



3. Fundación Banco Nacional de Sangre Hemolife​

Calle 23 # 116 - 31​

Teléfono: 742 8124 EXT. 101 – 103



4. Fundación Cardio-Infantil – Instituto de Cardiología​

Carrera 13 b # 161-85 piso 2 Torre H​

Teléfono: 667 2727 EXT. 53315



5. Fundación Hematológica Colombia – FUHECO ​

Carrera 65 # 81 - 67​

Teléfono: 746 7888 EXT. 121-161

Facebook Twitter Linkedin

Autoridades de salud piden a los bogotanos que se acerquen a los puntos de donación para fortalecer el banco de sangre que en las últimas semanas ha disminuido. Foto: SDS

6. Fundación Hemolife - Punto Fijo

Centro Comercial Centro Suba (Calle 145 # 91 – 19 Local 216 Piso 2)​

Celular: 317 646 6499



7. Fundación Hospital de La Misericordia – HOMI ​

Avenida Carrera 14 # 1 – 65 ​

Teléfono: 381 1970 EXT.318-288



8. Fundación Hospital Infantil Universitario de San José ​

Carrera 52 # 67 a – 71 ​

Teléfono: 437 7540 EXT. 5033 - 6609751



9. Fundación Karl Landsteiner In Memoriam - KALAI​

Carrera 45 a # 94 – 50 ​

Teléfono: 257 3502 EXT. 103 -105 -108



10. Hospital Central Policía Nacional​

Carrera 59 # 26 – 21 CAN​

Teléfono: 580 4401 EXT. 2050



11. Hospital Militar Central​

Transversal 3 # 49 – 00 piso 3 ​

Teléfono: 348 6868(1) EXT. 5375

12. Hospital Universitario Clínica San Rafael​

Carrera 8 # 17 – 44 piso 2​

Teléfono: 328 2300 EXT. 2351 – 2352



13. Hospital Universitario de La Samaritana ESE. ​

Carrera 8 # 00 - 29 sur​

Teléfono: 407 7075 EXT. 10118 – 10117



14. Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud – IDCBIS

Carrera 32 # 12 – 81 Edificio Hemocentro Piso 2 ​

Teléfono: 364 9612 EXT. 9612 – 9680



15. Instituto Nacional de Cancerología ESE.​

Calle 1 # 9 – 85 ​

Teléfono: 390 5012 EXT. 5355 - 5363



16. Sociedad de Cirugía de Bogotá – Hospital de San José​

Calle 10 # 18 – 75 ​

Teléfono: 353 8000 EXT. 458



17. Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana

Carrera 68 # 68 B – 31 ​

Teléfono: 437 6334 EXT. 6748

REDACCIÓN BOGOTÁ.