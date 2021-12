La Secretaría de Salud de Bogotá les hizo este viernes un llamado a los bogotanos para que celebren la Navidad en familia con todas las medidas de bioseguridad y sin utilizar pólvora.

Desde el hospital Simón Bolívar, Eliana Ivont Hurtado, secretaria de Salud encargada, dijo que "invitamos a las familias a no adquirir pólvora, ni a manipular pólvora, menos nuestros hijos y nuestras hijas, porque las lesiones pueden ser muy graves".



La funcionaria señaló que esta es "una fecha de alegría y de celebración", pero lamentó que ya son 34 las personas que han resultado lesionadas con pólvora y que de ellas 13 son menores de edad.



Reportó que solo un menor de edad continúa en la unidad de quemados del hospital Simón Bolívar por manipulación de estos elementos pirotécnicos. "Es un niño de 10 años que está desde el 8 diciembre y que todavía no ha podido recuperarse de las lesiones que sufrió".



Hurtado insistió en que este viernes 24 de diciembre es un día para celebrar en familia y que no debemos embriagarnos en exceso ni combinar gasolina y alcohol. "Evitemos esa combinación, lo mejor es quedémonos en casa".

La funcionaria también hizo un llamado a celebrar con todas las medidas de bioseguridad, como el uso del tapabocas y buena ventilación, y, por supuesto,

vacunarse contra el covid-19.



Manuel González, subsecretario de Salud Pública, destacó que hoy se encuentran funcionando 28 puntos de vacunación, que estarán abiertos para tender a los ciudadanos hasta la 1 o 2 de la tarde.



"Estemos en familia, utilicemos el tapabocas, y si en familia tenemos alguna sintomatología utilicemos el tapabocas", recomendó la secretaria de Salud encargada, quien destacó que este fin de semana los puntos de vacunación estarán funcionando.



