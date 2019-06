Listos los nuevos buses para el patio Tunal de TransMilenio

Ya están listos los primeros 336 buses que ingresaran este 16 de junio a reemplazar la flota de la fase 1 y 2 de TransMilenio. Estos vehículos llegaran al patio Tunal en el sur de Bogotá y pertenecen al consorcio Bogotá Móvil.

Los chasis de estos articulados y biarticulados que tienen tecnología sueca llegaron desde Brasil por mar hasta el puerto de Barranquilla y de allí fueron trasladados por carretera hasta la ensambladora Marcopolo Superpolo ubicada en Cota, Cundinamarca para ser armadas las carrocerías pieza a pieza y tornillo a tornillo.



Esta fábrica, que tiene 77.000 metros cuadrados de extensión, divide en partes cada uno de los procesos que tiene el armado de estos vehículos.



Lo primero es el alistamiento del chasis, luego el corte de los metales, la soldadura de cada pieza para fabricarlas y que encajen perfectamente, luego viene el armado, la puesta de otras piezas en madera, fibra de vidrio, vidrios, el acabado metalmecánico, los forros, la pintura y demás elementos como los pasamanos, sillas, cámaras de seguridad etc, para finalmente ver salir por la puerta los buses rojos que reemplazaron a los que tienen más de 15 años de uso y cerca de 1’500.000 kilómetros de recorrido.

“El 90 por ciento del material que se usa para la fabricación de las carrocerías es colombiano. En total son más de 2.000 las personas involucradas en todo este proceso de armado y el 12 por ciento lo conforman mujeres”, aseguró James Parada Rosero, gerente general de Marcopolo.



Parada agregó que a diario se pueden armar en promedio cuatro articulados y en esta ensambladora se fabricarán 960 carrocerías de los 1.441 buses que llegarán al sistema. Las otras se están fabricando en Pereira Risaralda, en la ensambladora Busscar.

Niklas Johansson, viceministro de comercio exterior de Suecia, hablando con dos operarios de Marcopolo Foto: Cortesía

En el recorrido por Marcopolo estuvo presente Niklas Johansson, viceministro de comercio exterior de Suecia y EL TIEMPO habló con él sobre estos vehículos que tiene su origen en este país.



¿En Europa, más exactamente en Suecia aún existen buses con tecnología diésel Euro V?

La mayoría usan ese combustible en Suecia y se está haciendo la transición a gas, pero es un proceso que se debe hacer paso a paso. Lo que pasa es que los buses que hoy ruedan por TransMilenio son Euro II la mayoría y debieron haberse cambiado hace años. Los de Euro V y VI con filtro bajan la contaminación en un 95 por ciento en comparación a los que hoy ruedan en la ciudad.



¿En Suecia hay buses eléctricos?

Hoy solo hay una línea de buses eléctrica, pero no toda la flota de la ciudad. Para que llegue a ser eléctrica deben pasar varios años. Lo que queremos es un sistema que no contamine, pero que no sea tan costoso porque son inversiones que los ciudadanos deben pagar y si esta tecnología no funciona, también es muy grave porque se ha hecho esa inversión. Tenemos buses que funcionan con biogás, pero ha sido una transición paso a paso que va renovando la flota.



¿Entonces la movilidad cómo debe ser?

La movilidad de las grandes ciudades debe estar combinada con sistemas metro, vehículos, bicicleta, buses y hacer todo esto en un sistema eléctrico y de una vez no es fácil, porque las ciudades ya están construidas y se debe hacer paso a paso. Lo que no se puede admitir es que buses con más de 15 o 20 años con tecnología contaminante sigan circulando. Se debe cambiar y se debe sumar tecnología más limpia.



¿Los buses que van a circular en Bogotá no son la solución final?



Estos buses que hoy se compran en Bogotá y que van a ingresar a TransMilenio no deben ser la solución final, se deben cambiar cuando terminen su vida útil y hacer la transición, esto es el paso que se debe dar.



Redacción Bogotá

@CeronBastidas