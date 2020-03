Listas las ternas para elegir 13 alcaldes locales en Bogotá

Luego del proceso en el que participaron 2.791 personas para ser alcaldes locales, finalmente están listas trece ternas para elegir a los nuevos líderes de las localidades de Bogotá. Sin embargo, todavía hay seis en las que no se ha podido conformar la terna debido a que menos de tres candidatos pasaron el examen de conocimiento, y una en la que los ediles no han presentado las tres personas más opcionadas para el cargo.

La Secretaría de Gobierno anunció en la tarde de este martes las listas definitivas de trece ternas para las alcaldías locales de Usaquén, Chapinero, Santa Fe, Usme, Bosa, Kennedy, Fontibón, Engativá, Suba, Barrios Unidos, Teusaquillo, Candelaria y Ciudad Bolívar.



Los candidatos pasaron por un proceso de evaluación que incluyó una prueba de conocimiento hecha por la Universidad Nacional, además, presentaron audiencia pública ante las Juntas Administradoras Locales, quienes fueron las encargadas de radicar las ternas ante la Secretaría Distrital de Gobierno.



En el caso de las localidades que aún están pendientes, Antonio Nariño, Los Mártires, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal y Sumapaz, se reabrirá el proceso debido a que solamente pasaron una o dos personas el requisito de la prueba de conocimiento, en el caso de Sumapaz no pasó ninguno.



Es importante resaltar que en Tunjuelito, localidad en la que habían más de tres candidatos con los requisitos exigidos para estar en la terna, la Junta Administradora Local, todavía no la ha presentado ante la Secretaría de Gobierno.



Según Luis Ernesto Gómez, secretario de gobierno, la JAL envió un comunicado en el que afirma que no va a ternar, en ese caso la responsabilidad jurídica recae sobre la Junta que deberá responder por el derecho adquirido de las personas que participaron.

Ahora lo que sigue es la entrevista que está a cargo del secretario de gobierno, Luis Ernesto Gómez, este proceso se hará el próximo 19 de marzo y según los resultados los opcionados serán sometidos a una prueba de polígrafo. Finalmente, será la alcaldesa Claudia López quien nombrará a los nuevos alcaldes y alcaldesas locales.

Los ternados

Usaquén: Jaime Andrés Vargas Vives, David Eduardo Arce Baquero y Paola Andrea Garzón Blanco. Chapinero: Oscar Yesid Ramos Calderon, Abraham Edilberto Hidalgo Mendoza y Javier Eduardo Araujo Reyes. Santa Fe: Vietnam Rafaela Pereira Poveda, Darío Alirio Giraldo Castaño y Fredy Gabriel Hernández Gutiérrez. Usme: María Camila Nieves Parra, Mabel Andrea Sua Toledo, Hammer Eduardo Pacheco Rojas. Bosa: Liseth Jahira González Vargas, Carlos Eduardo Galindo Ruíz y Eder Andrés Carrión Campo. Kennedy: Yeimy Carolina Agudelo Hernández, Édgar Iván Paeres Carvajal y Jorge Andrés Bohórquez Canizales. Fontibón: Carlos Eduardo Lozada Carvalho, Juan Gabriel Molano Maldonado y Diego Alejandro Maldonado Roldán. Engativá. Fabián Andrés Manrique Arias, Jorge Hernán Roncancio Martínez y Ángela María Moreno Torres. Suba: Julián Andrés Moreno Barón, Sandra Viviana Polo Córdoba y Oscar Daniel Sánchez. Barrios Unidos: Daniel Enrique Serrano Castellanos, Antonio Carrillo Rosas y Fredy Alexander Cortés Castañeda. Teusaquillo: Víctor Orlando Sánchez Beltrán, July Esmeralda Hernández Silva y Cristián Andrés González García. Candelaria: Julián Ricardo Arévalo Buitrago, Ismael Alberto Rengifo Peláez y Juan Camilo Morales Alfonso. Ciudad Bolívar: Yenci Viviana García Vargas, Juan Camilo Morales Alfonso, Ricardo Antonio Rodríguez Cárdenas.

REDACCIÓN BOGOTÁ

El Tiempo @BogotaET