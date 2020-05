Lista misión de sabios que marcará la hoja de ruta de la educación

En el marco de la celebración del Día del Maestro, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, presentó a la ciudadanía la Misión de Educadores y Sabiduría Ciudadana que

definirá la política de educación de la capital en los próximos años.

Esta misión estará integrada por un grupo de pensadores y expertos en educación liderado por el doctor Rodolfo Llinás, además de la participación de los docentes Alfredo Sarmiento y Adriana Paola Gonzalez, como secretarios técnicos, así como el pedagogo y dibujante italiano, Francesco Tonucci.



“El problema grave no es de educación, es del sistema que se utiliza. El problema serio que tiene la educación, es que está basada en memorizar y no en entender. Realmente si queremos hacer algo de importancia, que valga la pena, es reconstruir el sistema educacional”, indicó el doctor Rodolfo Llinas, director de la Misión de Educadores y Sabiduría Ciudadana.

Así mismo contará con el apoyo de diversos expertos a nivel nacional y mundial, e inspiradores como el rector de la Universidad de los Andes y ex ministro, Alejandro Gaviria; el senador y ex alcalde, Antanas Mockus; el docente y ex director de Colciencias, Clemente Forero; el ex rector de la Universidad Nacional, Moises Wasserman; la rectora del mismo centro educativo, Dolly Montoya Castaño; y el rector de la Universidad Externado de Colombia, Juan Carlos Henao.

Esta iniciativa definirá la política de educación de la ciudad en el corto, mediano y largo plazo, permitiéndole a las comunidades ser felices, buenos seres humanos y responder a los desafíos de la ciudad y la región.

REDACCIÓN BOGOTÁ

