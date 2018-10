Lista la remodelación de pista de patinaje del Salitre

En la mañana de este viernes fue entregada la nueva pista remodelada de patinaje del parque El Salitre. Con ella se beneficiarán cerca de 10.000 deportistas que a diario asisten a este escenario.



Los trabajos consistieron en la demoler la capa asfáltica de la pista y la zona central, demarcar las áreas, ajustar los peraltes e intervenir las redes de alcantarillado, entre otras obras.

Durante la entrega de la nueva pista por parte dele alcalde mayor Enrique Peñalosa hicieron presencia las ligas de patinaje que adelantan las prácticas en este escenario, quienes agradecieron la intervención que se hizo en este espacio.



“Esta pista llevaba más de 20 años de construida, no tenía las medidas reglamentarias, los peraltes no cumplían, así que llegamos y la demolimos completamente, arreglamos el interior también para patinaje artístico, lo que estamos buscando es acomodar nuestros escenarios a nivel internacional también, para que no solamente los bogotanos sino obviamente las personas que nos visitan, puedan disfrutar de escenarios de óptima calidad”, destacó el director del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), Orlando Molano.



El alcalde Peñalosa manifestó que “estamos muy contentos en esta inauguración. Bogotá tiene unos campeones internacionales maravillosos y esta es una de las maneras para apoyarlos. Ellos son el ejemplo que queremos que se prolongue por toda la ciudad, una mejor manera de vivir”.



Según el Distrito, la inversión para esta remodelación fue de $ 1.100 millones



