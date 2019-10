Néstor Franco sí se lanzó a la dirección de la CAR Cundinamarca

Esta semana se conoció la lista de aspirantes a la dirección de la Corporación Autónoma Regional CAR de Cundinamarca. De esta entidad dependen decisiones, permisos y autorizaciones clave para Bogotá y la región.



Entre los 76 candidatos que aparecen en la planilla, hay varios nombres que llaman la atención. Entre ellos está el del actual director de la CAR, Néstor Guillermo Franco quien, hace unas semanas, había asegurado que no se presentaría a estas elecciones.



Franco, además, enfrenta un proceso ante la Procuraduría General de la Nación, que ordenó su destitutción e inhabilidad en mayo de este año por irregularidades en la Ptar II de Chía. En este momento, el señalado aún espera una respuesta frente al recurso de reposición que interpuso.

Este es el video, publicado en la cuenta de Twitter de la CAR, en el que asegura que no se lanzará a la dirección.

"He tomado la decisión de no presentarme ni postularme para la reelección al considerar que en estos cuatro años hemos cumplido a cabalidad el plan de acción que propusimos en 2016. Por ello pienso que llegar al 31 de diciembre de 2019, entregando una entidad sólida, unos resultados a la vista, me da la enorme tranquilidad del deber cumplido", afirmó Franco en ese momento.



La W lo entrevistó este viernes y le cuestionó haber dicho una cosa hace unas semanas y, ahora, hacer otra totalmente distinta. Ante esto, Franco dijo esto obedecía al cambio del cronograma de las elecciones pues, en un primer momento, le preocupó que estuvieran programadas para el 28 de octubre, un día después de las votación a alcaldías, concejos y gobernaciones.

Las elecciones a la dirección de la CAR están previstas para el martes 26 de noviembre. El ganador estará al frente de la Corporación entre 2020 y 2023.

Otro de los nombres que resulta interesante es el de Ricardo López, quien fue Contralor de Cundinamarca hasta junio de este año. Ese mes, renunció al cargo y no respondió si esta decisión obedecía al interés de presentarse a las elecciones de la CAR.

También aparecen en la lista:



- César Augusto Carrillo Vega, Secretario de Planeación de la Gobernación de Cundinamarca.



- Fernando SanabriaMartínez, exalcalde de Chiquinquierá y Directivo Regional (E) de la CAR.



-Félix Eduardo Guerrero Orejuela, expresidente del Consejo Directivo de la CAR.



-Pablo Yesid Fajardo Benítez, Secretario de Minas y Energía de la Gobernación de Cundinamarca.

Estas elecciones, aunque pasan algo desapercibidas en tiempos de carrera electoral de cargos locales, son unas de las más importantes para Bogotá-Región.



En esta ocasión, el mismísimo Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, hizo un llamado a la CAR para proteger este proceso.



"Es fundamental que los procesos de elección de quien tendrá a su cargo el manejo de la CAR y su Consejo Directivo se lleven a cabo con plena transparencia electoral, blindados de posibles influencias desorientadoras, tanto en candidatos como en electores, así como disipar dudas sobre acuerdos clientelares que pudieran enrarecer y distorsionar el libre ejercicio de actividad política proselitista", indicó el Procurador en una carta dirigida a la CAR.

