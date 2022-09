Desde hace una década se habían activado las alertas sobre Convida, la EPS del departamento de Cundinamarca. De hecho, fue declarada en vigilancia especial. Sin embargo, a pesar de 17 prórrogas de la medida preventiva, su situación no cambió. Esto llevó a la Superintendencia Nacional de Salud a ordenar la liquidación.



La explicación del organismo rector de la salud en el país es que esta EPS pública pone en riesgo el servicio de atención en salud a sus 478.399 afiliados, quienes corresponden al régimen subsidiado. Todos ellos fueron distribuidos de inmediato por el Ministerio de Salud a otras ocho EPS.



“La situación a la que llegó Convida es un ejemplo más de cómo se ha desvirtuado el rol de protección de la salud por parte de estas entidades que manejan los recursos públicos, colocando en grave riesgo la salud y vida de los ciudadanos, quienes son los verdaderos dueños del sistema”, dijo el superintendente de Salud, Ulahi Beltrán.



No obstante, el gobernador Nicolás García rechazó la medida y anunció que hará uso de todos los recursos legales para reversar orden de liquidación de Convida, la única EPS que llega a los 116 municipios del departamento y con presencia exclusiva en 35 de ellos.



“Esa decisión no se ajusta a la realidad y a las cifras que hoy tiene Convida. Este año la hemos venido capitalizando en 40.000 millones de pesos y adicionalmente iba a terminar sin dar pérdida, después de muchos años. Es evidente que hemos mejorado muchísimo y fortalecer el sector público no puede comenzar por acabar las EPS públicas, no permitamos que se cierre Convida”, le dijo el mandatario seccional a EL TIEMPO al anunciar que por eso la Gobernación interpuso una acción de nulidad contra la decisión de la Supersalud.



Esta demanda se suma a las recusaciones contra la ministra de Salud, Carolina Corcho, y el superintendente, presentadas el jueves y viernes pasados, quienes se han referido en anteriores ocasiones a la liquidación de EPS o incluso de Convida, como fue el caso del Super. Con las recusaciones en curso, queda en manos del presidente Gustavo Petro la decisión final sobre esa EPS del régimen subsidiado.



Simultáneamente a las anteriores acciones avanzan más de 170 tutelas de funcionarios de Convida y hospitales, afiliados, personerías y hasta de la Defensoría del Pueblo regional Cundinamarca argumentando la violación de derechos fundamentales a la vida, a la salud y al trabajo, incluso.



Convida es una EPS pública del régimen subsidiado que tiene presencia en 116 municipios, donde cuenta con 123 oficinas. Su sede principal se encuentra en Puente Aranda, en Bogotá. Según la Superintendencia de Salud, tiene 478.370 afiliados en el departamento y 29 de Bogotá. Así mismo, 37.204 corresponden al régimen contributivo por movilidad.



La EPS Convida tiene sede exclusiva en 35 municipios y hace presencia en 116. Foto de la sede en Girardot. Foto: Gobernación de Cundinamarca

Las quejas y tutelas contra la EPS

La entidad destaca en su decisión que Convida no ha caracterizado a su población afiliada, lo que impide la identificación de sus grupos de riesgo, y así establecer programas específicos para su población afiliada, lo que ha desencadenado un aumento de peticiones, quejas, reclamos o denuncias (PQRD), tutelas en contra y fallas en la contratación. En el primer semestre de 2022 registró 5.850 PQRD en Cundinamarca, que la ubican como la tercera del régimen subsidiado con más quejas en el departamento.



Los principales motivos de las quejas son la falta de oportunidad en la asignación de citas de medicina especializada y la demora en la entrega de medicamentos cubiertos y en la referencia y contrarreferencia de pacientes.



En 2021, la falta de solución de las quejas conllevó a un aumento del 192 por ciento de las tutelas.



“Convida es la que mayor número de quejas y reclamos tiene y eso es porque es la que mayor presencia tiene en todo el departamento, es la única en 35 municipios, muchos de ellos son los más alejados. Al ser 100 por ciento pública exigimos que nuestra EPS haga presencia en la totalidad del territorio”, insiste García, quien señaló que para las EPS privadas “es muy fácil decidir a dónde no van, y además no van a los sitios rurales porque prefieren concentrar su atención en la Sabana y Soacha, o en algunas cabeceras de provincia”.



Al referirse al papel que cumple la EPS en el departamento dice que “es salvar vidas” y cita que, por ejemplo, cuando una entidad promotora privada envía una ambulancia, lo hace desde Bogotá, mientras que en Cundinamarca toda la red pública, hospitales y Convida, actúa de manera coordinada.



“Adicionalmente, los hospitales de Cundinamarca son Convidadependientes, casi que dependen del giro que normalmente les hace Convida por la prestación de servicios. Las EPS (privadas) que van a llegar al departamento y seguramente tienen sus propias IPS y no van a contratar la red pública sino en lo mínimo legal”, agrega García, quien no duda en asegurar que la liquidación de Convida “va a desencadenar muchos inconvenientes para los municipios y la ruralidad”.



El secretario Jurídico de la Gobernación de Cundinamarca, Freddy Orjuela, le explicó a este diario que la gobernación decidió no acudir al recurso de reposición -que se hace ante la misma Supersalud- sino directamente a una acción de nulidad y restablecimiento de derechos ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. En dicha acción pide la suspensión provisional de la resolución que ordenas la liquidación.



Según Orjuela, la demanda tiene tres argumentos principales, de 17. Uno de ellos es una “falsa motivación” porque la orden de liquidación se basa en información de 2021 y no actual (con corte a junio de 2022); en agosto pasado la Supersalud autorizó la capitalización en 40.000 millones de pesos -de ellos les fueron girados 33.000 millones- para que pueda seguir funcionando, pero un mes después ordena la liquidación, y un tema de igualdad en el tratamiento frente a las otras EPS, que, afirma, también enfrentan dificultades financieras.



Frente al tema financiero, el funcionario agrega que Convida tuvo recibir pacientes de alto costo y alta siniestralidad de EPS que fueron liquidadas, lo que afecta el tema financiero, pero eso no fue tenido en cuenta por la Supersalud.



Y respecto de las PQRD y tutelas, Orjuela cuestiona que el análisis se realice sobre el número de presentadas, pero no sobre cuántas se resolvieron a favor o cuántas en contra. “Ese análisis no existe, ni ningún sustento si hay o no condenas, si hay alguna orden que no hemos cumplido”, asegura el funcionario.



Sobre las recusaciones y la acción de nulidad contra la orden de liquidación, la Superintendencia Nacional de Salud se abstuvo ayer de hacer pronunciamiento alguno.



Otros hallazgos de la Supersalud

- El 76 % del pasivo se concentra en 20 terceros y es por un monto de

$ 433.000 millones, de los cuales $ 299.000 millones son con la red prestadora, que en su mayoría es pública. A las subredes de salud de Bogotá les adeuda $ 39.000 millones, según la Secretaría de Salud.



- El 59 % del total de los anticipos presenta una mora mayor de 360 días, reflejando poca gestión de legalización, y por ende presentan riesgo de pérdida de los recursos o riesgo de crédito.



- Presenta desequilibrio económico debido a que en cada cierre de periodo su resultado operacional es negativo, lo cual genera incertidumbre con respecto a su capacidad de ser autosostenible.



- A octubre de 2021, el defecto en el cumplimiento del patrimonio adecuado es de -$ 352.487 millones, manteniéndose la tendencia de incumplimiento.

Su nivel de endeudamiento pasó de 1,7 en 2017 a 3,2 en 2021. Con corte a junio de este año, se encontraba en 2,8, lo que denota su “insolvencia”.



- El representante legal tiene 5 investigaciones y la EPS, 10 y 3 sanciones, observándose una tendencia al incumplimiento de las instrucciones de la Superintendencia Nacional de Salud.

