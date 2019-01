Lío por instalación de antenas de telecomunicaciones en los barrios

Los residentes del barrio La Fragüita de la localidad de Antonio Nariño salieron a las calles en la noche de martes, dispuestos a no permitir que se instalaran antenas de telecomunicaciones en el espacio público.

De hecho, se reunieron en el parque Uruguay para impedirles a los técnicos que se erigiera la infraestructura metálica que iba a ser puesta por una empresa privada. No estaban de acuerdo con el arribo de tantos materiales a esas horas de la noche y eso generó un conflicto entre los residentes y los trabajadores de la compañía.



Los ánimos se calentaron de tal forma que fue necesaria la presencia de agentes de la Policía Metropolitana de Bogotá para mediar en el conflicto.

Finalmente, los trabajadores tuvieron que retirarse del lugar en donde se pretendía instalar la antena pues los vecinos argumentaron que esta traería problemas de salud para las personas.



Aunque la empresa dijo contar con todos los permisos para llevar a cabo el proyecto la conclusión del enfrentamiento terminó en un compromiso para realizar una reunión hoy entre los habitantes, la alcaldía local y la compañía con el propósito de llegar a un consenso.

Otra denuncia similar se presentó esta mañana en el barrio San Cipriano en la localidad de Suba en donde los habitantes también se quejaron por la misma situación. Los residentes dijeron que en el parque del sector se iba a construir una pista de patinaje y que la antena interferiría con esos planes.

En junio del año pasado en el barrio Villas del Mediterráneo surgió una polémica parecida por la instalación de una antena de comunicaciones en el Parque La Vida, ubicado entre las calles 158 y 157, desde la carrera 13 hasta la 14.ª, pues creen que esto afectaría su salud.

En ese momento la Secretaría Distrital de Planeación le explicó a EL TIEMPO ZONA que mediante el decreto 397 de 2017, se modificó la norma para la instalación de antenas telefónicas. Según el documento, las torres "no podrán exceder los tres metros de altura (...) Para las que se instalen en los postes de luminarias, no podrán superar los 25 metros de altura. Así mismo, el cableado deberá ser subterráneo".

En un informe previo de EL TIEMPO, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer señaló que las emisiones de las antenas pueden constituirse en un factor posiblemente cancerígeno para los humanos. No obstante, no hay pruebas concluyentes que aseguren que dichas emisiones puedan afectar la salud.

REDACCIÓN BOGOTÁ CON INFORMACIÓN DE PERIODISTAS CITY TV Y EL TIEMPO ZONA