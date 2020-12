Esta es la línea 'Calma' para escuchar a los hombres de Bogotá

Si usted es hombre, tiene más de 18 años y quiere ser escuchado y orientado cuando se encuentre en situaciones emocionalmente difíciles, puede llamar al 018000-423614. De lunes a viernes, entre las 8:00 a. m. y las 8:00 p. m., y los sábados, de 8:00 a. m. a 2:00 p. m., el Distrito pondrá a disposición ocho profesionales de psicología para que lo acompañen.

Allí, usted podrá confiarles a los psicólogos su situación personal de ansiedad, depresión, preocupación por motivos económicos, soledad, problemas familiares, duelos amorosos, entre otros.



La estrategia se implementa con base en la necesidad de eliminar el machismo y deconstruir las figuras de hombría. Esto, en últimas, explicó el Distrito, no solo afecta el desarrollo personal y emocional de los hombres, sino que puede terminar en violencia contra la mujer.



“La Línea Calma es una propuesta para abordar, desde la raíz, las masculinidades, que son todas esas construcciones sociales y culturales sobre lo que significa ser hombre y los mandatos que socialmente esto les impone. No podríamos pensar en una sociedad que erradique la violencia contra las mujeres y la violencia intrafamiliar sin pensar primero en una transformación en la cultura, sin pensar en revisar nuestras masculinidades”, explicó el secretario de Cultura, Nicolás Montero, durante el lanzamiento de la línea.

La atención es gratuita y, si usted lo desea, puede recibir acompañamiento adicional para cambiar creencias o comportamientos asociados con el machismo, los celos y el control. Esto funcionará a través de acompañamientos semanales por viodeollamada.



“Tenemos pendiente una tarea: desaprender el machismo. Es una enfermedad que por milenios les ha dicho a los hombres que la hombría es no mostrar sus emociones, es no actuar con empatía, es no apoyar en el cuidado, es tratar de tener dominada a su pareja e, incluso, ha justificado violencias, discriminaciones y desigualdades”, recordó la alcaldesa Claudia López.

