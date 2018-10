Ciudad Bolívar, sacudida dos veces en un día por hechos de violencia

Cuando aún los bogotanos no superaban la noticia del escabroso hallazgo de un niño de 4 años que llevaba varios días sobreviviendo al lado de los cuerpos de sus padres y de su hermanita de 11 años, quienes habrían sido asesinados en su casa del barrio El Paraíso, de Ciudad Bolívar, a cinco kilómetros de allí, en la parte baja de la montaña, la comunidad agredió a tres hombres y linchó a uno de ellos, este viernes, por presuntamente robarse a un niño.

Sobre las 3 de la tarde de este viernes, los habitantes del sector Acapulco, de la misma localidad, se reunieron y con piedras y palos le quitaron la vida a un hombre. Pero, según la Policía Metropolitana, los linchadores confundieron la situación, ya que en ese momento estaban realizando una captura de tres personas, la cual no tenía nada que ver con el robo de un menor, y una cadena falsa de WhatsApp tenía alertada a la comunidad.



Según el teniente coronel William Zubieta, comandante de la Estación de Policía de Ciudad Bolívar, “el hecho de intolerancia se presentó por culpa de una noticia falsa”, que según el uniformado circuló por redes sociales.



Cuando los tres hombres estaban siendo golpeados, cuatro policías intervinieron en medio de la multitud, y también resultaron heridos. Aunque los uniformados rescataron a los agredidos, uno de ellos llegó sin signos vitales al hospital de Meissen, –sur de la ciudad–, donde todos fueron atendidos y uno de ellos falleció.



Esta semana, la Policía confirmó que no existen denuncias oficiales relacionadas con rapto de menores en el país, tal como se viene difundiendo a través de cadenas de WhatsApp y les pidio a los ciudadanos tener cuidado con esta información que no es oficial.

Una cadena falsa por WhatsApp habría generado linchamiento de un hombre en El Barrio Acapulco de Ciudad Bolívar. pic.twitter.com/cwwO84JiQK — EL TIEMPO Bogotá (@BogotaET) 27 de octubre de 2018

Una jornada amarga

En el barrio El Paraíso, parte alta de Ciudad Bolívar, los vecinos de la familia Cruz estaban conmocionados. Nadie se explica por qué la pareja que llegó hace ocho meses de Soacha y era oriunda de Caquetá fue asesinada en su casa, junto a su hija de 11 años. Un menor de 4 años fue el único sobreviviente del homicidio múltiple. El pequeño permaneció al menos cuatro días al lado de los cuerpos de sus familiares.

“El señor era una persona muy servicial. Desde que llegó montó una ferretería, en la que también vendía muebles que él mismo reparaba. Trabajaba con la esposa y contrataba a personas del barrio para que lo ayudaran”, contó uno de sus vecinos.



Como la familia abría todos los días la ferretería a las 7 a.m., a los vecinos y a dos de sus trabajadores se les hizo extraño, el lunes de esta semana, que esta permaneciera cerrada todo el día. Tanto el martes como el miércoles, los vecinos tocaron varias veces la puerta de la vivienda, pero nadie respondía, por lo que alertaron a la policía.



“Nunca escuchamos nada raro ni sentimos olores extraños, pero el jueves por la tarde decidimos subir con una escalera hasta la ventana del segundo piso, donde dormía la familia. Ese día nos acompañó la policía”, agregó un vecino de la casa, quien asegura que en los 25 años que lleva viviendo en El Paraíso no había presenciado una escena tan escalofriante.



Al primero que vieron a través de la ventana fue al padre de la familia, junto a su esposa. Una vez ingresaron a la vivienda, las autoridades encontraron que su hija mayor estaba también sin vida en la misma habitación. Junto a ellos se encontraba el pequeño. Según cuentan, el niño siempre permaneció en silencio.



“El domingo yo trabajé en la ferretería como hasta las seis tarde, cuando cerraron. El lunes vine a trabajar, pero nunca me abrieron, y así pasó toda la semana. Pensé que, de pronto, se habían ido de viaje sin avisar, pero el jueves como a las 7 de la noche los encontraron sin vida a todos”, contó uno de sus trabajadores, desplazado del sur de Nariño con su esposa y dos bebés, que viven en la misma cuadra de la familia.



Y es que el barrio El Paraíso es uno de los más humildes y retirados de Ciudad Bolívar. Allí es frecuente que las familias sean desplazadas del conflicto o inmigrantes venezolanos. Para llegar hasta la casa de la familia fallecida, hay que subir media hora desde la avenida Boyacá con calle 70 sur hasta la parte más alta de la montaña.

La familia vivía en la vivienda en arriendo desde hacia ocho meses. Allí tenían una ferretería. Foto: Vanessa Perea Bonilla / El Tiempo.

Frente a la vivienda un niño y una niña de 8 y 10 años dicen que conocían a la hija mayor de la familia, que estudian en su misma escuela (Las Casetas), ubicada a un par de cuadras del lugar y que van a extrañar que no vuelva a clases.



En cuanto a los vecinos, están a la espera de que les den información sobre el sepelio de la familia para asistir. “Sabemos que los cuerpos están en Medicina Legal, pero todavía no nos han dicho cuando van a velar los cuerpos”, dijo uno de ellos.



El CTI de la Fiscalía se encuentra indagando los posibles móviles del múltiple homicidio. Hasta el momento no se sabe si se trató de un ajuste de cuentas o de un robo, pues la familia no manejaba caja registradora en la ferretería.



El menor fue trasladado a un hospital en donde es valorado y recibe atención psicológica del trauma y quedó bajo protección del Bienestar Familiar.



VANESSA PEREA BONILLA

REDACCIÓN EL TIEMPO ZONA