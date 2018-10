Linchamientos, una forma criminal de buscar justicia

El linchamiento de una persona en Ciudad Bolívar como resultado de una falsa noticia de WhatsApp representa uno de los más complejos desafíos para un Estado.

Por un lado, es la manifestación crítica de que la multitud no solo no cree que habrá justicia frente a un supuesto delito, sino que está segura también de que no recibirá castigo por el hecho de matar al señalado delincuente. Para agravar la situación, en este caso el asesinato, según la Policía, termina siendo reacción a una falsa versión que venía circulando en WhatsApp desde hace varios días y que hablaba de la desaparición de un menor a manos de criminales.



Los hechos ocurrieron en el barrio Divino Niño de Ciudad Bolívar sobre las 2 de la tarde. La causa de la muerte fue una herida de arma blanca y los golpes que recibió el hombre, uno de tres capturados por la Policía por un caso que nada tenía que ver con el falso mensaje que circulaba por la zona. La gente relacionó un asunto con otro y entonces empezó la histeria.

La turba atacó a los detenidos y también a los policías que intentaron llevárselos para procesarlos y, de paso, salvarles la vida. Uno de ellos llegó muerto al hospital de Meissen.



Ahora, quienes están en la mira de la justicia son aquellos que pretendían hacer justicia por propia mano, varios de los cuales están siendo identificados gracias a los videos captados durante los turbulentos hechos en el sur de Bogotá. Los linchadores se exponen a penas de prisión superiores a los 20 años por un crimen que, además, se originó en una falsa noticia de redes sociales. La Policía también está tras la pista de quienes han puesto a circular esas versiones engañosas.



Los linchamientos son considerados como uno de los indicadores críticos en materia de subdesarrollo. En efecto, reflejan desconfianza o irrespeto por el aparato de justicia del país, así como la inoperancia de las autoridades a la hora de prevenir estos actos y de castigarlos de manera ejemplar.



Según un informe de la Universidad Libre, en Bogotá seis de cada diez ciudadanos justifican la violencia por mano propia, ante la virtual impunidad que rodea el delito en la ciudad. Las estadísticas sobre el número de linchamientos en el país no son claras, pero ocasionalmente se conocen casos de asesinatos cometidos por la turba.



"Son actos de barbarie que aunque no son tan frecuentes en Colombia son una señal de alarma", dijo el director de Medicina Legal, el doctor Carlos Valdés. Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), llamó por su lado a las autoridades de Bogotá y a la justicia a responder de manera contundente ante el linchamiento y enviar la señal clara de que sus responsables serán castigados.



"Nadie puede tomarse la justicia y decidir sobre la vida de otro. Quienes así proceden se sienten seguros de que no serán perseguidos, y por eso la mejor manera de atacar este fenómeno es actuando contra los linchadores", señaló Restrepo.





En México hay más de 800 casos documentados en la última década, sobre todo en los estados más golpeados por la violencia de los narcos. En algunas zonas de Guatemala, Bolivia, Perú y Ecuador fuertemente afectadas por la pobreza y el subdesarrollo ese tipo de prácticas ha sido frecuente.



