Limpian 'puntos críticos', pero carreteros ya volvieron a dejar basuras

Hasta altas horas de la noche la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp) estuvo recogiendo las basuras y escombros que se acumularon en los 'puntos críticos' que habían dejado de ser atendidos por el operador Ciudad Limpia por una demora administrativa en la consecución de una póliza.



Con maquinaria de Ciudad Limpia, y con el respaldo de Lime, la Uaesp despejó varios de los puntos que este jueves fueron denunciados por la ciudadanía.



Los puntos críticos son definidos por la Uaesp como “lugares de la ciudad en los cuales, por cuenta del arrojo clandestino de residuos orgánicos, de construcción, voluminosos (muebles, colchones, etc.) y aprovechables, se genera una acumulación que produce, a su vez, afectaciones paisajísticas, medioambientales y de seguridad”. En Bogotá, según la Uaesp, hay 473 puntos críticos en las distintas localidades que son atendidos por empresas pagadas con recursos del Distrito.



Si estas zonas no son atendidas periódicamente, se desatan escenas como las vividas en los últimos días. Sin embargo, lo cierto es que las acumulaciones son una constante en esos puntos.

Trabajos de limpieza en Fontibón. Foto: Sebastián Agudelo



"Ojalá permanezca limpio. Ya estamos cansados de tanta basura y de tanta inseguridad que hay", dijo una de las habitantes de la localidad de Fontibón afectada no solo por la crisis de esta semana, sino por el permanente arrojo clandestino de materiales.



"Los recicladores vienen y tiran los escombros. Uno les dice 'no lo tire' y se ponen bravas, le sacan cuchillo a los vecinos", agregó otra habitante de la localidad.



"Desafortunadamente los ciudadanos no llamamos al 110 para pedir que recojan el material, sino que se lo entregamos a un señor carretero y él tampoco tiene dónde llevarlo. Él va y camina un barrio y lo bota, se pasa el problema de barrio a barrio. Y se transforma en una cadena que nos deja 743 puntos críticos", reconoció Luz Amanda Camacho, gerente de la Uaesp.

Limpiaron; pero pronto volvieron los carreteros

CITY TV volvió este viernes al barrio Las Torres (Kennedy), que este jueves era intransitable por la cantidad de basuras que invadían andenes y calzadas vehiculares. Aunque hubo limpieza por parte de la Uaesp, pronto volvieron los carreteros.



"A las 9 a.m. llegaron los carros de Ciudad Limpia y de la Uaesp para hacer la recolección de los escombros. Pero seguimos con el temor de, aquí como se ve, ya empezaron los carreteros a botar de nuevo", aseguró Gabriel Torres, habitante del sector y agregó, "después de que limpiaron, me tocó quedarme ahí como tres horas para que no fueran a dejar nada. Eso es molesto".



Pese a la guardia que montó Gabriel en la zona, los carreteros llegaron en la noche y dejaron los escombros.

EL TIEMPO - CITY TV

*Con reportería de Marco Mosquera y Leonardo Ballesteros, periodistas de City Tv