Bogotanos ayudan a botar al día $ 37 millones a las alcantarillas

Plásticos, pañales usados, grasas, residuos de construcción, empaques de comida, colchones, sofás, tapetes, llantas y piezas de electrodomésticos son solo algunos de los miles de elementos que obstruyen las rejillas (sumideros), pozos y canales de la ciudad.



Si tenemos en cuenta que los operarios trabajan ocho horas al día, el promedio por hora es de 25 toneladas de todo tipo de desperdicios, que terminan en los sumideros por donde debe drenar el agua lluvia, y en la red de alcantarillado.

En los últimos 18 meses se han retirado 110.000 toneladas de este tipo de basura, que nunca debió estar en la red de alcantarillado, pero que llegó allí porque ciudadanos inescrupulosos los arrojan en los canales directamente o en las calles, y con las lluvias terminan tapando los sumideros de la ciudad.

¿El costo?: 20.000 millones de pesos en 18 meses. Eso es 1.111 millones de pesos al mes. Una plata con la que se podrían construir las redes para llevar agua a 8.000 personas.



Para tratar de minimizar al máximo los encharcamientos e inundaciones que se producen con la lluvia y por la obstrucción que generan estas basuras, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá vive en una ‘limpiatón’ permanente para intentar mantener despejados, sin lograrlo, los puntos críticos de las principales vías de la ciudad.

Los operarios del Acueducto se concentran en las vías principales para limpiar alcantarillas y sumideros. Foto: Foto: Acueducto

La magnitud de la labor en una ciudad como Bogotá que tiene 15.500 kilómetros- carril de vías es de tal magnitud que la labor de aseo se ha concentrado en 700 kilómetros identificados como los más críticos, especialmente en corredores viales, donde hay más de 170.000 sumideros. Dicen los operarios es eso equivale a la distancia de Bogotá a Pasto.



Este trabajo se ha convertido en uno de los mayores dolores de cabeza del Acueducto, que tiene que destinar para estas limpiezas, de manera permanente, a 500 personas entre operarios directos del acueducto y otros en un convenio con Aguas de Bogotá.



Así que cuando usted vea una vía encharcada o inundada, antes de quejarse, pregúntese si ha contribuido a obstruir las alcantarillas con los desechos de alguna remodelación, con esos muebles viejos que acaba de reemplazar, con la llanta del carro que se pinchó o con la basura que por pereza dejó abandonada en el andén frente a la casa o edificio de sus vecinos.

Usted puede ayudar con estas recomendaciones

Y si no quiere seguir siendo cómplice de mandar directo a las alcantarillas 37 millones de pesos al día, contribuya con estas labores preventivas, que no cuestan trabajo, solo algo de voluntad e interés por el bienestar de la ciudad:



En los canales de aguas lluvias

• No arroje basuras, desperdicios o escombros a los canales, quebradas o ríos; esto provoca que el agua no fluya correctamente e incrementa la proliferación de roedores, insectos e infecciones.



• No arroje escombros en la ronda; estos llegan al cuerpo del canal y afectan el recorrido de sus aguas.



• Deposite los residuos en bolsas plásticas bien cerradas y dispóngalas frente a su predio en el horario que el operador de Aseo le indica.



• No entregue los residuos y/o escombros a personas diferentes del consorcio de aseo.



• Utilice el servicio de recolección de escombros que brindan los consorcios de aseo. NO entregue escombros a terceros no autorizados.



En las viviendas



• En sótanos: Los edificios deben tener un sistema de bombeo en perfecto estado de funcionamiento para drenar las aguas de sótanos y parqueaderos hacia el sistema de alcantarillado.



Es responsabilidad de cada administración de conjunto de vivienda, tener elementos de dotación como motobombas y equipos eyectores por lo que se debe verificar su correcto funcionamiento. Además, es necesario mantener en perfecto estado y limpias las rejillas y cajas de inspección que drenan los garajes y sótanos en general.



En canales y bajantes de las viviendas: Los tubos de las fachadas que permiten el desagüe normal de las cubiertas deben permanecer libres de basuras y objetos sólidos.



En las cajas de inspección: Los usuarios tienen la responsabilidad de verificar el correcto funcionamiento de cajas recolectoras de aguas sanitarias y lluvias e impedir que se llenen de basuras que impidan el normal drenaje. Límpielas periódicamente para evitar reflujos de aguas en su vivienda.



Con tejados y cubiertas: Revise el estado de las tejas y marquesinas. Un tejado en mal estado puede caerse por efecto de la lluvia o del granizo o puede desprenderse debido a los vientos fuertes. Por lo que se debe garantizar que se aseguren en forma correcta sin colocar cargas que puedan originar su desprendimiento.



En patio:

• Mantenga los patios limpios y libres de objetos que tapen los sifones. Evite que las hojas y ramas que se desprenden con las lluvias y el viento lleguen a los sifones.



• Si en su casa hay árboles, corte las ramas que estén sobre el techo de la misma.

Los sifones deben permanecer siempre con tapas. No barra en dirección a ellos.



En baños:

• Los preservativos, toallas higiénicas y papel higiénico arrojados a los sanitarios taponan las tuberías internas; deposítelos en las canecas de la basura.



• Evite que se acumule cabello en sifones de la ducha o residuos de la afeitada en los lavamanos.



En la cocina:

• Por el sifón del lavaplatos se pueden ir sobrantes de comida que taponan las tuberías; limpie los sobrantes de los platos, deposítelos en la basura y utilice rejillas que impidan el paso de desechos sólidos.



• No arroje aceite de cocina o grasa al lavaplatos pues éstos se pueden compactar en las redes.



Con la basura:

• Colabore sacando la basura en los horarios establecidos y dejándola dispuesta en bolsas bien cerradas.



• Evite la acumulación de basura y otros residuos en los sumideros de alcantarillado pluvial o cerca a las alcantarillas.



Frente a la casa:

• El alcantarillado de la ciudad recoge las aguas lluvias a través de sumideros instalados en las calles. No los tapone con escombros, vehículos u objetos que les impidan recolectar normalmente el agua. Contribuya a disminuir los encharcamientos en la ciudad.



• Cuando recolecte la basura o lodos mediante barrido, no la arroje a las cunetas ni a los sumideros, recójala en bolsas plásticas y dispóngala en los horarios de recolección del operador de aseo correspondiente.



Redacción Bogotá