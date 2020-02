Líderes de taxistas reaccionan ante regreso de Uber

Ante la reactivación de la plataforma Uber, en el gremio de taxis amarillos hay diversas opiniones.



Herminson Bermúdez, líder de los taxistas en Bogotá, consideró que así cambie de nombre y tenga una nueva forma de contratar, no dejan de ser ilegales, porque es una aplicación que presta un servicio de manera irregular, sin carros homologados y sin control de tarifas.

“Ellos han sido y siguen siendo ilegales”, aseguró Bermúdez.



Explicó que los carros que operan con la plataforma no han sido homologados por el Ministerio de Transporte para prestar servicio público y además abusan con las tarifas.



“Cuando hay mucha demanda, la tarifa se dispara; cuando llueve, la tarifa se dispara; cuando hay un paro, la tarifa se dispara. Eso es porque no hay control de ninguna autoridad, y nadie los puede controlar porque son ilegales”, afirmó Bermúdez.



Por su parte, Rodulfo Zorro Camargo, representante administrativo de la Cooperativa Teletaxi (Coopteletaxi), dice que la nueva situación que se presenta con la plataforma Uber está llevando a los taxis amarillos a que empiecen a plantear que ellos también deben estar en igualdad de condiciones.

“Uber nos abrió los ojos. Queremos estar en igualdad de condiciones. Hay una cantidad de cosas que si se hiciera un paralelo la gente entendería mejor la situación de los taxis amarillos y la de los de la plataforma”, aseguró el líder de taxistas en Bogotá.



Explicó que el taxi sale desde el concesionario menos equipado que uno particular, les exigen pintarlos de amarillo, no pueden tener una tarifa dinámica, deben pagar los seguros contractural y extracontractual, las empresas cancelan impuestos como de transporte y los vigilan las alcaldías, el Ministerio de Transporte y la

Superintendencia de Industria y Comercio.



“Si van a prestar servicio con carros particulares, entonces, por qué no lo hacen igual que los taxis amarillos, o por qué no nos dejan a todos en las mismas condiciones”, agregó Zorro Camargo.



Redacción Bogotá

@BogotaET