Luego de las confrontaciones de la jornada de hoy en que las que se registraron agresiones a miembros de la Policía Metropolitana y a gestores de convivencia, el coordinador técnico de Autoridades Indígenas en Bakata (AIB) Jairo Montañez lamentó lo sucedido y entregó un reporte preliminar de heridos y afectaciones.

"Uno de los once puntos de indígenas decidió movilizarse ante la situación de vulneración de derechos que hay en la UPI La Rioja. No hay flujo de agua de agua de forma constante, los baños no tienen la capacidad, las enfermedades siguen proliferando y algunos niños siguen muriendo", mencionó Montañez.

#Atención | Jairo Montañez, coordinador técnico de Autoridades Indígenas en Bakata, lamentó lo sucedido en el centro de la ciudad y entregó un reporte preliminar de heridos y afectaciones. pic.twitter.com/DRRat0AfX6 — EL TIEMPO Bogotá (@BogotaET) October 19, 2022

"El Esmad luego de haber recibido la orden del señor alcalde local de la localidad de Santa Fe, Daniel Herrera, accionaron con aturdidoras. En el marco de todo esto fue muy desafortunado el hecho que se presentó con la auxiliar de policía. No debió pasar. Desafortunadamente desencadenó una situación de agresiones y de violencia tanto para la población indígena como también para algunos funcionarios de la policía", agregó el coordinador técnico de AIB.

Cabe mencionar que la alcaldesa dijo en su Twitter que en común acuerdo entre la Alcaldía, la Policía y el Ministerio de Defensa ya se dieron instrucciones para que se denuncie y judicialice a los responsables de los actos violentos contra servidores públicos."Se retoma mesa con autoridades nacionales encargadas del retorno seguro de emberas a sus territorios", agregó.



También expresó que los hechos de hoy no se trataron de protesta social, sino de "violencia inaceptable". Igualmente, envío un mensaje a Patricia Tobón Yagarí, la nueva directora de la Unidad de Víctimas, para dar una solución estructural pronto a este problema.





REDACCIÓN BOGOTÁ

CON REPORTERÍA DE NICOLÁS MACÍAS